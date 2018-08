[AUDIO] Affaire Ouimet: un ancien député libéral crucifie Philippe Couillard et son parti

L’ex-député libéral de Hull, Roch Cholette, devenu animateur de radio au 104,7 Outaouais, en avait long à dire sur la décision du premier ministre de «poignarder» le député François Ouimet, une journée avant son investiture.

Dans une chronique jeudi matin, celui qui est aussi le conjoint de l’actuelle ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, dit ne plus reconnaître la formation politique dans laquelle il a évolué pendant 10 ans à l’Assemblée nationale.

Roch Cholette a aussi vivement dénoncé ce geste qu’il qualifie de «manque de respect» et de «petite politique» et a même invité les autres candidats libéraux à «y réfléchir deux fois avant de défendre le parti».

De la même façon que le Parti libéral a disposé de François Ouimet, Roch Cholette suggère aussi aux électeurs de «tourner la page» du PLQ.

Selon lui, «ce qui est le plus dur à accepter, c’est que [...] le premier ministre du Québec, sans broncher [...] (soit) capable de mentir en pleine face à son député».

«Imaginez qu’est-ce qu’il est capable de faire aux électeurs», a-t-il conclu.

Voici la transcription intégrale de sa chronique:

«Le premier ministre n’a pas contredit du tout François Ouimet sur les faits, alors c’est important dans l’histoire et suite à ça, je suis obligé de dire ceci: que le vrai Parti libéral du Québec se lève. Je ne le reconnais plus. C’est un parti qui a perdu ses repères, qui manque de respect, qui ne favorise pas le travail d’équipe, et qui a perdu la notion des valeurs libérales avec ce qui est arrivé hier, entre autres, entre autres.

Posons-nous la question: pourquoi François Ouimet a été mis dehors? Parce qu’il a gagné trop d’élections pour le PLQ. Essentiellement, c’est ça. Parce qu’il a été bon joueur. Parce qu’il a accepté le rôle qu’on lui a donné. Pis parce que les électeurs de Lachine sont trop libéral (sic). Parce qu’il est trop vieux à 58 ans. Parce qu’il est blanc et un homme.

C’est drôle, Philippe Couillard est plus vieux que lui, Pierre Moreau est plus vieux que lui. Maryse Gaudreault est plus vieille que lui. On dirait quoi si c’était une femme de 58 ans qu’on avait tassée en disait qu’elle est trop vieille? Qu’est-ce que le Québec aurait dit? Qu’est-ce qu’on aurait dit si on avait tassé un homme musulman qui avait gagné depuis 94? Parce que c’est un homme blanc, francophone, bof. Au Parti libéral du Québec, c’est correct.

Pour qui on fait ça? Pour Enrico Ciccone. Je m’excuse, ce n’est pas une vedette. Il est peut-être connu du milieu du sport, mais ce n’est pas une vedette politique. Ce n’est pas quelqu’un qui aspire à prendre le ministère de la Santé. Et ces états d’âme libérale, ça se limite à avoir critiqué un projet de loi de Dominique Vien, parce qu’on ne protégeait pas les joueurs de hockey junior majeur. Il était absolument contre ce projet de loi là. Ses faits d’armes en politique, c’est d’être contre les libéraux et on lui déroule un tapis rouge, un pavé d’or pour arriver dans un comté qu’il ne mérite pas. On avait besoin d’un comté sûr pour Enrico Ciccone. Pourquoi Marquette? Pourquoi?

Enrico Ciccone Photo d'archives

Surtout parce qu’en libérant Marquette, on enlève le gars le plus vieux à l’Assemblée nationale, pour être capable de dire, pis là c’est fini, ils ne pourront plus jamais dire ça, que François Legault était le plus vieux parlementaire, pour être capable de faire de la petite politique avec ça.

Comté sûr. Pourquoi il ne prenait pas le comté de Gatineau? C’est un comté sûr. Il était libéré. Pourquoi ils ont laissé une investiture se faire? Pourquoi ils ont laissé quelqu’un gagner qui n’a pas le profil d’une vedette? Luce Farrell est bien fine, mais ce n’est pas une vedette pantoute. Pourquoi ils n’ont pas pris Gatineau? Tant qu’à jouer du coude, pourquoi ils n’ont pas pris Gatineau qui était libéré? Nelligan? Ancien comté de Martin Coiteux... Ça en dit très long sur l’entourage du chef Philippe Couillard.»

Monsieur Couillard n’a pas eu le courage de dire non à sa gang. Ils ont plutôt eu le courage de poignarder son député. Mais ça en dit long sur le manque de respect de l’entourage du chef pour les hommes et les femmes qui ont pris des balles pour le chef. Les hommes et les femmes qui ont mis des pancartes et qui ont gagné des élections pour les libéraux pour leur permettre de former un gouvernement pour propager les valeurs libérales au Québec, pour les implanter. Ça, l’entourage du chef, il s’en criss.

Qui a recruté Enrico Ciccone en lui promettant un comté sûr à Montréal? Qui a fait ça? Qui a ce pouvoir autour du chef pour le convaincre de poignarder François Ouimet?

Maintenant, aux électeurs, j’espère que vous réalisez que pour le Parti libéral du Québec, si vous avez 58 ans et blanc, vous n’êtes plus bons. Vous êtes passé date. On tourne la page. Peut-être qu’à votre tour, le 1er octobre, ça sera votre tour de tourner la page. Quand on n’a pas de classe en politique, aujourd’hui, on s’appelle les libéraux du Québec.

PHOTO TVA NOUVELLES

Ça se fait tasser un député. Ça se fait, ça existe, ça s’est fait, mais il y a une façon. Premièrement, la première règle c’est que le chef le dit au député avant que ça sorte dans les journaux. La deuxième règle, c’est le député qui l’annonce, pas des coups de poignard.

Jean Lesage, Robert Bourassa, Claude Ryan, Jean Charest on est loin, mais très loin de cette gamme de politiciens là, mais surtout ce qui est le plus dur à accepter, c’est qu’on commence une campagne électorale et le premier ministre du Québec, sans broncher, le chef du Parti libéral du Québec, est capable de mentir en pleine face à son député. Imaginez qu’est-ce qu’il est capable de faire aux électeurs.

