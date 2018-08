Boutique la Vie en Rose déménagera son siège social

Boutique la Vie en Rose a acquis une nouvelle bâtisse dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve où elle déménagera son siège social et son centre de distribution.

L’entreprise qui regroupe la Vie en Rose et Bikini Village a annoncé l’achat du 3055 rue Viau, à Montréal, jeudi, par voie de communiqué. La transaction a été officialisée vendredi dernier.

Déjà établi dans le secteur, le détaillant canadien spécialisé en lingerie et maillots de bain compte aménager à sa nouvelle adresse d’ici l’automne 2019, après les rénovations du bâtiment de 353 000 pieds carrés.

«Cet achat était plus que nécessaire pour continuer la croissance de nos bannières», a indiqué François Roberge, président-directeur général de Boutique la Vie en Rose, par communiqué, jeudi.

«Le manque d’espace commençait à mettre un frein à notre croissance au Canada et notre expansion aux États-Unis. Ce dernier est primordial pour atteindre mon objectif 2022 qui est de doubler notre chiffre d’affaires», a-t-il ajouté.

Ce projet d’acquisition et de rénovations représente un investissement de 25 millions $ pour l’entreprise.

«J’aurais fort probablement pu trouver un espace aussi grand ailleurs sur l’île de Montréal, mais je ne voulais pas quitter Hochelaga-Maisonneuve. Je suis avec fierté dans le quartier depuis 1999», a dit M. Roberge.

Fondée en 1985, Boutique la Vie en Rose compte plus de 3000 employés et magasins à travers le Canada sous les bannières la Vie en Rose et Bikini Village.