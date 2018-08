Bryce Harper met fin à la séquence des Cardinals

Bryce Harper a cogné trois coups sûrs et produit trois points dans une victoire de 5-4 des Nationals de Washington qui a mis fin à une série de huit victoires des Cardinals, jeudi à St. Louis.

Harper a ouvert le pointage avec un double bon pour un point en première manche avant d’ajouter deux points au tableau avec un simple lors du quatrième tour au bâton. Il a ainsi aidé son club à stopper une séquence de quatre revers.

Les Cardinals tiraient de l’arrière par quatre points en sixième manche lorsqu’ils ont amorcé une remontée, inscrivant trois points. Paul DeJong (simple), Kolten Wong (double) et Harrison Bader (simple) ont tous poussé un coéquipier vers la plaque.

Bader avait par ailleurs été à l’origine du premier point des siens en troisième à l’aide de son neuvième circuit de la saison.

Le partant Tanner Roark (8-12) a donné quatre points, dont trois mérités, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches, tandis que son vis-à-vis Luke Weaver (6-11) a concédé quatre points, dont deux mérités, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuite en trois manches et deux tiers.

Bien qu’il ait permis à deux frappeurs de se rendre sur les sentiers en neuvième manche, Koda Glover a signé un premier sauvetage cette année.