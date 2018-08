Camp des Remparts: Roy satisfait de la première journée

C’est fait : Patrick Roy a brisé la glace. À l’issue de la première journée du camp d’entraînement des Remparts, théâtre de trois entraînements et d’un match intra-équipe sur la glace du Pavillon de la Jeunesse, jeudi, le grand patron des opérations hockey éprouvait un sentiment de satisfaction.

«Ça a super bien été. Même moi j’étais un peu rouillé, ça faisait quand même deux ans que je n’avais pas mis les patins! Avec Lappy, Ben et Ghislain, ça a bien été. C’était le fun de voir la chimie qu’on avait.

Puis, les joueurs ont bien travaillé. Quand c’est la première journée, les joueurs sont un peu nerveux, mais j’ai trouvé que ça s’est bien passé au niveau de l’intensité et de l’éthique de travail», a soulevé l’entraîneur-chef et directeur général après avoir assisté à une victoire de 6-5 des Rouges contre les Blancs en tirs de barrage.

Dès les premières minutes de la séance initiale, en matinée, Roy a voulu imprégner son style en demandant à ses ouailles de mettre toute la gomme. D’ici la première vague de coupes, qui surviendra d’ici lundi, il n’entend cependant pas trop s’attarder à l’enseignement individuel.

«Je ne veux pas faire un bourrage de crâne sur une période de 48 heures. Je veux qu’ils me montrent ce qu’ils ont appris au fil des ans et lorsqu’on commencera à couper, on pourra travailler plus en profondeur ce qu’on veut. On voulait avoir une base pour que les joueurs comprennent et que ça ait l’air structuré», a-t-il expliqué.

Sergeev impressionne

Le Russe Aleksei Sergeev, choix européen des Remparts en juin dernier, n’a pas déçu à sa rentrée en marquant un but de toute beauté durant la partie intra-équipe. Il était jumelé au Suisse Philipp Kurashev. «Il a des mains extraordinaires. Pour lui et Kurashev, ça devrait être une bonne saison pour eux!» a lancé Roy, heureux aussi du boulot d’autres recrues. Louis-Filip Côté s’est également distingué avec un tour du chapeau alors que l’attaquant américain Alexander Teleguine, en ville pour un maximum de 48 heures pour conserver son admissibilité auprès des collèges américains, a gagné des points auprès du coach.

«C’est sûr que Teleguine a retenu l’attention, mais on l’a mis aussi dans des conditions assez agréables pour lui en jouant avec Sergeev et Kurashev. On voulait lui donner la chance de nous montrer ce dont il était capable et il ne nous a pas déçus.»