Cannabis: le grand chef de Kanesatake pas satisfait des réponses de Justin Trudeau

La décision du premier ministre Justin Trudeau de garder le cap sur la légalisation du cannabis en octobre prochain et de ne pas repousser l’échéancier ne rassure pas des communautés autochtones.

M. Trudeau a réagi jeudi au reportage de TVA Nouvelles dans lequel le grand chef Serge Simon de Kanesatake demande de reporter la légalisation du cannabis à l'été prochain.

Le premier ministre estime que la légalisation va mieux protéger les jeunes, notamment ceux des Premières Nations, et reste ferme sur la date du 17 octobre.

«Il faut reconnaître l'état actuel des choses et du problème. Nous avons maintenant un système qui ne fonctionne pas pour protéger nos communautés, nos jeunes du cannabis, a dit Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse, à Saint-Eustache. La prohibition actuelle du cannabis ne fonctionne pas. Parmi 29 différents pays développés, le Canada est au premier rang pour l’utilisation du cannabis par les jeunes, ça, c'est un problème.»

Mais c’est loin d’être satisfaisant comme réponse pour le grand chef Simon. Joint par TVA Nouvelles, Serge Simon a dit ne pas être surpris de la réponse du premier ministre.

Justin Trudeau a aussi souligné jeudi que «le crime organisé et les gangs de rue font à peu près 6 milliards $ de profits par année sur la vente illicite du cannabis».

«On va rendre ça plus difficile aux jeunes d'en acheter et d'en consommer, on va rendre ça plus difficile pour les criminels d'en tirer profit», a expliqué M. Trudeau.

À Kahnawake, également, la légalisation inquiète. «On veut éviter que la légalisation ait des allures de Far West», a indiqué Joe Delaronde, porte-parole du conseil de bande de Kahnawake. Les 7000 citoyens seront consultés à deux reprises au cours des prochaines semaines. «Nous devons avoir un contrôle de l’industrie du cannabis afin de maintenir la sécurité et la santé», a-t-il ajouté.

La sortie de Serge Simon mercredi a peut-être provoqué la tenue d’une rencontre entre Ottawa et le conseil de bande. Le grand chef Simon a reçu un coup de fil jeudi de la part du député montréalais Marc Miller, le premier député qui a parlé la langue mohawk à la Chambre des communes. Une séance d’information devrait avoir lieu d’ici la fin du mois d’août.

Appui de Ghislain Picard

Pour sa part, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) appuie sans réserve la position du grand chef Simon et demande au premier ministre de faire la démonstration de ce qu'il avance.

«Le premier ministre canadien devrait revenir sur terre et regarder les effets de la légalisation du cannabis tel que la vivront nos nations», a déclaré Ghislain Picard, le chef de l’APNQL, en réaction aux commentaires de Justin Trudeau.

«Le grand chef Simon a entièrement raison lorsqu'il affirme que les moyens dont disposent les Premières Nations pour se préparer à la mise en œuvre de la loi ne sont pas du tout à la hauteur du besoin», a poursuivi M. Picard qui indique que l'APNQL a demandé le report de l'adoption de la Loi pour permettre aux communautés d'être plus adéquatement préparées.