Carlos Leitao rembourse les aînés

Bravo ! à Louise (84 ans), Edna (95 ans), Thérèse (91 ans), Françoise, Marie... Après avoir dénoncé par l’entremise du Journal la chasse aux aînés dont elles étaient victimes, elles ont réussi à faire reculer le gouvernement Couillard.

Au grand soulagement des libéraux, dont la ministre responsable des aînés Francine Charbonneau et le député Guy Ouellette qui ont défendu le dossier, Carlos Leitao va rembourser tous les aînés à qui Revenu Québec avait réclamé au cours des dernières années des milliers de dollars sous prétexte qu’ils n’avaient pas droit au crédit d’impôt bonifié pour maintien à domicile dans une « résidence privée pour aînés ». Un décret administratif, le « 1029-2018 », a récemment été adopté à cette fin par le Conseil exécutif, soit le ministère du premier ministre. Ce décret ordonne la « remise » des sommes d’argent que Revenu Québec avait soutirées aux aînés en leur réclamant le remboursement du crédit d’impôt pour maintien à domicile.

Quel était le prétexte évoqué par Revenu Québec pour plumer de la sorte les personnes âgées ? On reprochait aux Louise, Edna, Thérèse... d’avoir encaissé des montants trop élevés de crédit d’impôt pour maintien à domicile alors qu’elles habitaient un logement soi-disant non reconnu et certifié à titre de « résidence privée pour aînés ».

CONFUSION

Le hic ? Comment ces aînés pouvaient-ils deviner que leur logement n’était pas admissible audit crédit d’impôt alors qu’il faisait partie d’une « résidence privée pour aînés » qui détenait justement sa certification de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux ?

La confusion vient du fait que nombre de résidences privées pour aînés dûment reconnues aux fins de la bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile offrent aux aînés deux sortes d’unités, soit des unités appartenant à la résidence et des unités de condominium appartenant à des propriétaires privés.

Selon l’interprétation de Revenu Québec, seules les unités appartenant à la résidence privée donneraient droit à la bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile pour des services admissibles dans l’immeuble, tels que soins infirmiers, soins personnels, service alimentaire, etc.

Bien que les mêmes services admissibles étaient également offerts aux locataires des unités de condominium, Revenu Québec avait décidé qu’ils n’avaient pas droit audit crédit pour maintien à domicile bonifié.

FAUX CADEAU

Dénoncée à plusieurs reprises dans Le Journal, cette chasse aux aînés de Revenu Québec a terni l’image du gouvernement libéral auprès des personnes âgées. Interpellé par le caquiste François Bonnardel, le ministre des Finances et du Revenu, Carlos Leitao, avait finalement reconnu que les aînés en question avaient fait l’objet d’une confusion.

C’est pourquoi il avait suspendu la chasse aux aînés et formé un groupe de travail avec le MSSS (ministère de la Santé et des Services sociaux) afin « d’examiner des avenues de solutions à cette problématique ».

Le remboursement des aînés arrive à un moment clé pour les libéraux, soit à quelques jours du déclenchement des élections ! Mais il ne s’agit pas d’un cadeau. Loin de là ! Le gouvernement Couillard ne fait que rembourser l’argent qu’il leur avait soutiré. Point à la ligne.