Ces «Painted Ladies» de Boucherville vous donneront l’impression d’être à San Francisco

Pas besoin de vous rendre jusqu’à San Francisco pour admirer des maisons colorées de style victorien. Boucherville a quelque chose de très similaire à offrir!

Si vous empruntez souvent ou du moins êtes déjà passés sur le boulevard de Montarville, vous avez probablement remarqué les jolies maisons en rangées aux couleurs pastels. Elles se trouvent au niveau du terrain de pratique du club de golf de Boucherville.

Remax

Centris

Alors que c’est plus difficile de voir de quoi elles ont l’air sur google map, vous serez heureux d’apprendre que deux des propriétés faisant partie de ce «domaine» Les Victoriennes sont actuellement à vendre.

Remax

Les deux offrent un espace de vie sur trois étages et une cour arrière, en plus d’un cachet extérieur tellement mignon. L’une est en vente pour 305 000 $ et l’autre pour 289 000 $. Pour ces prix, vous pourriez habiter l’une des plus cutes maisons du Québec (et être vraiment très proche du IKEA!).

Centris

Les jolies petites maisons colorées sont l’arrière-plan parfait pour une photo Instagram. Les résidents des culs-de-sac sur lesquels se trouvent ces maisons ne triperont peut-être pas de vous voir débarquer, mais bon, #DoItForTheGram comme le dicton le dit si bien!

Pour les détails sur la «painted ladie» à 305 000$, c’est ici.

Pour les détails sur la «painted ladie à 289 000$, c’est ici.

Pour mettre du «WOW» dans votre vie et voir de belles maisons, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!