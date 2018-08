Cette candidate de Québec solidaire recherche des «karaté kids» de la gauche

La candidate de Québec solidaire dans Saint-Hyacinthe, Marijo Demers, a trouvé une manière plutôt originale de recruter des bénévoles.

«T'es un.e. Karaté Kid de la gauche? La montée sur l'escabeau n'a plus de secret pour toi? Ben ça tombe bien on a besoin de bras (et de jambes!) pour notre virée de pose de pancartes électorales dans la soirée du 22 au 23 août dans la circonscription de St-Hyacinthe», a-t-elle écrit sur Facebook.

«Joins-toi à M. Miyagi, à Daniel-San et à toute la gang qui sillonnera le comté avec pancartes, "tie-wrap", escabeau», a-t-elle ajouté.

On espère que les futurs bénévoles de Mme Demers ne «frotteront» et «lustreront» pas la voiture de celle-ci toute une journée.