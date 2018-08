Charles Leblanc au jour le jour

Les joueurs québécois dans le baseball majeur n’ont jamais été légion et Russell Martin est actuellement le seul athlète du Québec à évoluer au plus haut niveau. Sans être excellente, la relève québécoise est tout de même bien présente dans les rangs mineurs. Le Journal vous fait découvrir le parcours de cinq joueurs développés au Québec et qui tentent d’atteindre leur rêve ultime d’un jour devenir le prochain baseballeur québécois à atteindre les majeures.

Même si son rêve ultime est d’atteindre un jour les majeures et qu’il connaît actuellement sa meilleure saison au niveau professionnel dans la filiale A fort des Rangers du Texas, Charles Leblanc n’est pas du genre à se projeter dans l’avenir trop rapidement.

Chose certaine, la troisième année semble la bonne pour le natif de Laval. Le joueur québécois a trouvé son rythme de croisière cette année, ce qui lui a notamment valu une invitation au Match des étoiles de la Ligue de la Caroline.

Il vient en effet actuellement au 5e rang du circuit pour le nombre de points produits avec 54, au 10e rang pour les circuits avec 10, 5e pour les coups sûrs avec 90 et 8e pour les points comptés avec 49, en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,277.

« Je suis content. C’est la première fois que je suis vraiment capable de démontrer des chiffres de frappeur de puissance tout en maintenant une bonne moyenne au bâton », a-t-il mentionné.

Un jour à la fois

Il y a un monde entre le A fort et le baseball majeur et ça, Leblanc le sait. C’est d’ailleurs pour cette raison que le choix de quatrième ronde des Rangers du Texas en 2016 ne se projette pas dans l’avenir. Pour lui, son rêve viendra à coup de travail acharné, mais surtout en se fixant des objectifs un jour à la fois.

« Si tu dis à un gars qui vient de signer un contrat : dans cinq ans, on veut que tu joues dans les majeures. Ça devient ton gros objectif. Par contre, c’est quoi le chemin pour te rendre là ? On joue à chaque jour et ça devient facile de se perdre dans tout ça. C’est donc important de se fixer des objectifs à chaque semaine, chaque mois. En faisant ça, tu vois davantage à court terme et ça te permet de réaliser que tu es en train de monter les échelons », a-t-il expliqué.

Leblanc a d’ailleurs eu un avant-goût du baseball majeur au printemps lorsqu’il a été invité à participer à des matchs de la Ligue des Cactus avec le grand club.

« D’être autour des gars, de voir ce qu’ils font. Ils sont vraiment forts, ce sont des bêtes. De jouer avec des joueurs comme Adrian Beltre, Joey Gallo ou Rougned Odor, au début j’étais un peu impressionné. J’ai même remplacé Odor au deuxième but durant un match. Après un certain temps, tu t’y habitues. Tu comprends que la game, ça reste la game. Les gars sont juste meilleurs. »

Un exemple à proximité

Leblanc peut compter sur un exemple pas trop loin de lui afin de savoir ce que ça prend pour gravir les échelons. Son bon ami et membre de la filiale des Astros de Houston Abraham Toro-Hernandez a été promu au niveau AA au début du mois de juillet.

De quoi donner espoir au Québécois qui, en plus de son efficacité au bâton, possède une polyvalence en défensive qui l’avantage.

Cette année, il a été utilisé au premier, deuxième et troisième coussin par le gérant des Wood Ducks et ancien des Expos de Montréal, Spike Owen.

« Il a ouvert beaucoup d’yeux, incluant les miens, a mentionné Owen qui dirigeait Leblanc l’an dernier au niveau A. Je savais quel genre de joueur il était, mais il a mis beaucoup de travail et d’effort pour afficher une telle progression. Sa confiance a grandi, il frappe la balle plus constamment que l’an dernier, ce qui est un bon signe. Il est plus fort et gère mieux ses présences au bâton. Je ne doutais pas qu’il aurait du succès, mais je dois avouer qu’il a été un plaisir à voir jouer cette saison. »