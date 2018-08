Des vêtements de designer québécois maintenant offerts en taille plus grâce à «Incluses»

Pour les personnes qui ne portent pas des tailles standards, il peut être difficile de magasiner chez les designers québécois qui s'aventurent rarement dans la production de vêtements dits «taille plus».

La cofondatrice du blogue Ton Petit Look, Josiane Stratis, a décidé de remédier au manque de diversité dans la mode locale avec son projet Incluses. Puisqu'au Québec le marché est petit et la marge de profit encore plus, il est difficile pour nos créateurs mode québécois de sortir des traditionnels S, M, L.

«Pour les designers locaux, créer une collection amène son lot de défis. Chaque action a un coût. Dans ce contexte, c'est très difficile de prendre des initiatives, car elles représentent un risque financier», explique Josiane sur le site web du projet.

C'est pourquoi Incluses, en partenariat avec la Banque Nationale, a offert aux créateurs d'ici d'agrandir certains de leurs patrons et produire des échantillons. Ainsi, un plus grand nombre de personnes pourra se procurer des pièces des designers Mercedes Morin, Valérie Dumaine, Ève Gravel, Marigold, Noémiah, atelier b. et Odeyalo.

Voici sans plus tarder 5 pièces coup de coeur offertes par Incluses

Incluses

Robe Les voisins par Eve Gravel, 250$, en ligne

Incluses

Sac banane par Mercedes Morin, 60$, en ligne

Incluses

Chemise Raphaëlle par Mercedes Morin, 175$, en ligne

Incluses

Jumpsuit Candide par Odelayo, 240$, en ligne

Incluses

Pantalon Lison par Noémiah, 220$, en ligne

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!