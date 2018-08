Discussion avec madame la mairesse

Courriel ou lettre, quantité de règles s’appliquent : on met toujours une virgule après le numéro d’immeuble, qui ne commande pas d’espace entre les chiffres (77777, rue Lachance) ; le générique (rue, route, boulevard, place, etc.) s’écrit en toutes lettres et en minuscules (77, boulevard Lafortune) ; le point cardinal commence par une lettre majuscule (7777, boulevard Gagné Est) ; les titres (monsieur, madame) sont écrits tout au long et avec une majuscule initiale. Comme nous ne sommes pas toujours en train d’écrire une adresse ou une formule de politesse dans une correspondance (« Recevez, Madame, mes salutations sincères. »), les titres de civilité peuvent souvent s’abréger. En français, monsieur devient M. et l’abréviation de madame est Mme. Les titres de civilité et les titres honorifiques s’accommodent de la minuscule initiale (j’ai parlé à madame la mairesse) et de l’abréviation (j’ai discuté avec Mme la mairesse). L’abréviation Mr est incorrecte. Il s’agit de la version abrégée du mot anglais mister. Comme blvd. et ave. sont les abréviations anglaises des mots boulevard et avenue. La version abrégée française de boulevard est boul. et av. est l’abréviation du terme avenue.