MONTPETIT, Père Conrad

Rédemptoriste



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 7 août 2018, est décédé à l'âge de 94 ans, le père Conrad Montpetit. Né le 12 janvier 1924 à Sainte-Marthe de Vaudreuil, il a été baptisé le même jour en l'église Sainte-Marthe. Il était le fils de feu monsieur Denis Montpetit et de feu dame Thérèse Chartrand. Le père Conrad a fait sa profession religieuse le 15 août 1945, à Sherbrooke. Après ses études en théologie au scolasticat des rédemptoristes à Aylmer, il a été ordonné prêtre le 1er juin 1951.Père Conrad Montpetit a été un prêtre très dévoué au service de l'Église: il a enseigné au scolasticat des étudiants rédemptoristes, à Aylmer; il a été curé à Sainte-Anne-des-Chênes, Manitoba: durant son séjour là-bas, il a entre autres beaucoup aidé à l'établissement de la Billa Youville, une résidence pour personnes âgées; il a aussi oeuvré comme vicaire dans les paroisses de Montréal confiées aux rédemptoristes. En 1965, le père Conrad a pris de le chemin de L'Uruguay où il a oeuvré comme missionnaire jusqu'en 1992. Durant ses années dans la Congrégation, il a aussi beaucoup aidé sur le plan administratif; il était un économe avisé, sage et prudent. Toute sa vie, il a été un prêtre généreusement engagé, son don de soi a été plénier.En plus de ses confrères rédemptoristes, le père Conrad Montpetit laisse dans le deuil sa belle-soeur Huguette Sabourin (épouse de feu Maurice Montpetit), sa belle-soeur Denise Binet (épouse de feu Rémi Montpetit) ainsi que ses douze neveux et nièces et leur famille.Les funérailles du père Conrad seront célébrées à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, le samedi 18 août 2018, à 11h00: parenté et amis pourront arriver au Monastère à partir de 9h00 ce jour-là, pour un temps de prière et d'échange de condoléances au10 018 Avenue RoyaleSainte-Anne-de-BeaupréLes cendres du Père Conrad Montpetit seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux51, RUE SAINTE-MARGUERITE, BEAUPRÉVous pouvez offrir vous condoléances par télécopieur au (418) 827-1162Pour renseignements: (418) 827-2212Courriel: pdupont@scpdupont.ca / Site internet: www.scpdupont.ca