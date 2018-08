Genacol commercialisera des dérivés du cannabis de Tetra Bio-Pharma

Genacol commercialisera une capsule orale dérivée de cannabinoïdes et une crème topique pour le traitement des douleurs et de l'inflammation articulaires élaborées par Tetra Bio-Pharma.

En vertu de cette entente, Genacol sera responsable de la promotion et de la vente de ces produits qui seront lancés l’an prochain au Canada, ont annoncé les deux entreprises, par communiqué, mercredi.

«Nous sommes ravis de nous associer à Genacol, un leader du marché au Canada et avec un réseau de vente dans plus de 40 pays, ces produits seront très exposés. Tetra développe des produits de prescription et des produits de santé naturels dérivés de cannabinoïdes et cet accord permettra à Tetra Bio-Pharma d’augmenter le nombre de produits offerts à ses patients», a mentionné le Dr Guy Chamberland, PDG par intérim et directeur scientifique de Tetra Bio-Pharma.

Spécialisée dans le développement de médicaments dérivés du cannabis, Tetra Bio-Pharma mise sur son expertise concernant la réglementation dans ce domaine ainsi que ses «données cliniques issues de ses essais sur les cannabinoïdes et l'huile de cannabis encapsulée» pour créer ces produits qui seront commercialisés par Genacol.

«Notre équipe de recherche chez Genacol croit fermement aux propriétés thérapeutiques des cannabinoïdes. Ces produits que Tetra Bio-Pharma développe et que Genacol va promouvoir et commercialiser devraient jouer un rôle important sur le marché canadien de la douleur et de l'inflammation. Nous estimons que ces produits génèreront plusieurs millions de dollars de ventes pour Genacol au Canada», a mentionné Martin Vidal, président et chef de la direction de Genacol.