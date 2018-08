Hugo Houle chute, brise son vélo en deux et finit la course

Le Québécois Hugo Houle (Astana) n’a pas connu la fin de course espérée jeudi lors de la première étape de la sixième Artic Race of Norway (2.HC masculin). En bonne position pour terminer parmi les 10 premiers, il a chuté et cassé son vélo à 200 mètres de la fin.

«J’étais dans le sprint et bien placé près de mon coéquipier Sergei Chernetski qui a fini deuxième, mais deux gars ont accroché leurs guidons et ils ont chuté devant moi. Je ne pouvais pas les éviter et je suis tombé sur l’un d’eux. Nous étions cinq ou six au sol, mais après, ç’a fait un effet domino et nous devions être une dizaine. J’ai cassé mon vélo en deux, donc ç’a pris un peu de temps pour changer et repartir. C’est dommage, la forme était bonne et j’étais encore dedans pour jouer un top 10», a dit le cycliste de Sainte-Perpétue.

Selon Houle, il n’a que des blessures superficielles.

Au final, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel (Corendon-Circus) a gagné la course de 184 kilomètres entre Vadso et Kirkenes. Il a battu au sprint le coéquipier russe de Houle et le Belge Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise).

Également en action, les Canadiens de la formation Rally Adam De Vos, Ryan Anderson et Matteo Dal-Cin ont respectivement pris les 16e, 80e et 98e rangs. Vendredi, la deuxième étape sera longue de 195 kilomètres entre Tana et Kjollefjord.

L’équipe de Canuel sixième au contre-la-montre

Pendant ce temps, au Tour de Norvège du circuit du World Tour féminin, la formation de Karol-Ann Canuel, Boels-Dolmans, a conclu en sixième place du contre-la-montre par équipes.

L’athlète originaire d’Amos et ses compatriotes Amalie Dideriksen, Megan Guarnier, Christine Majerus, Anna Plichta et Skyla Schneider ont stoppé le chrono de cette course de 24,3 kilomètres reliant Aremark à Fredriksten Fortress à 31 min 30 s.

Il s’agit d’un retard de 1 min 37 s sur les plus rapides, les coureuses de Sunweb (29:53), dont fait partie la Canadienne Leah Kirchmann.