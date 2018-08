La chanteuse Aretha Franklin est décédée à 76 ans

La chanteuse Aretha Franklin serait décédée à l'âge de 76 ans, selon des médias américains.

La Reine de la Soul est morte à la suite d'une longue bataille contre un cancer du pancréas qui lui avait été diagnostiqué en 2010.

L’icône de la musique restera célèbre pour sa voix et ses chansons, telles que Respect et (You Make Me Feel Like) a Natural Woman.

«Dans l’un des moments les plus difficiles de notre vie, il nous est impossible de trouver les bons mots pour exprimer toute la douleur ressentie dans nos coeurs», a écrit sa famille dans un communiqué.

« Nous avons perdu la matriarche et le roc de notre famille. L’amour qu’elle avait pour ses enfants, ses petits-enfants, ses nièces, ses neveux et ses cousins était illimité», poursuit le texte.

«Merci pour votre compassion et vos prières. Nous avons ressenti l’amour que vous ressentiez envers Aretha et le fait que son héritage se perpétuera nous apporte du réconfort.»

Aretha Franklin est morte à sa maison de Détroit.

Dix titres qui ont marqué la carrière d’Aretha Franklin:

- 1967: Respect

- 1967: I Never Loved a Man (The Way I Love you)

- 1967: Chain of fools

- 1967: (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

- 1968: Think

- 1968: (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone

- 1968: I Say a Little Prayer

- 1970: Don’t Play That Song

- 1971: Spanish Harlem

- 1971: Bridge over Troubled Water (reprise de Simon & Garfunkel)