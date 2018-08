La Traverse miraculeuse revivra à la Fête des chants de marins

Dix ans après la création du spectacle La Traverse Miraculeuse, Les Charbonniers de l’enfer feront revivre cette odyssée musicale, avec l’ensemble de musique ancienne La Nef, lors de la 20e édition de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.

Cette collaboration unique, immortalisée sur un album, a été présentée seulement deux fois sur scène. Une première fois à la salle Redpath de l’Université McGill le 23 novembre 2006 et une dernière fois en juin 2008 au quai Jacques Cartier du Vieux-Port de Montréal, lors du Festival Montréal Baroque.

«C’est, pour nous, comme de la nouveauté», a lancé Normand Miron, lors d’un entretien dans une brûlerie du quartier Saint-Roch.

La Traverse miraculeuse est une production d’envergure et complexe à mettre en place en raison des horaires de tout le monde.

«La Nef a beaucoup de projets et on n’a pas pu étirer vraiment la sauce avec ce projet-là. On réouvre la porte Bordeleau», a dit Michel Bordeleau.

Les Charbonniers de l’enfer et La Nef ont accepté, à la demande de la Fête des chants de marins, de faire revivre cette aventure sur les planches. Ce qu’ils feront vendredi soir sur la Scène Desjardins.

Il s’agit d’une occasion unique. Il n’est pas prévu, pour le moment, de le refaire à nouveau.

«C’est un spectacle qui n’existe plus. Ça fait dix ans qu’on n’a pas chanté ces chansons. Eux, ils ont les partitions pour se retrouver, mais nous, qui font tous ça à l’oreille, on a réécouté l’album et essayé de se souvenir de ce que l’on faisait», a fait remarquer Michel Bordeleau en riant.

«Ça sent le fleuve»

Les Charbonniers de l’enfer sont les porte-paroles de la 20 édition de la Fête des chants de marins qui se déroule vendredi, samedi et dimanche.

«J’ai fait des centaines de festivals, où il y a de super événements, mais celui des Chants de marins goûte l’eau et sent le fleuve. On est dedans. Le lieu est extraordinaire», a dit Normand Miron.

Pour Michel Bordeleau, c’est une invitation au dépaysement.

«La thématique des chants de marins est particulière et cela crée une atmosphère unique. Toutes les activités sont concentrées à un même endroit et cela amène une proximité avec le public et les différents artistes qui se croisent constamment. C’est une camaraderie. On est vraiment comme sur un bateau», a-t-il décrit.

L’événement a aussi une signification particulière pour la formation québécoise. C’est lors de l’édition 2016 que Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-Claude Mirandette et Normand Miron ont repris du service après une pause de cinq ans. Une pause provoquée en raison d'ennuis de santé chez Jean-Claude Mirandette.

«On a hésité lorsque les gens du festival nous avaient contactés en 2016, mais on a décidé d’y aller. Le spectacle s’est tellement bien déroulé que cela a initié notre retour. C’est une sorte de retour où tout a recommencé», a raconté Michel Bordeleau.

Vivre de leur art

Les Charbonniers de l’enfer n’ont pas lancé de nouveau matériel depuis l’album Nouvelles fréquentations en 2010.

«Nous sommes encore dans la tournée, jusqu’à l’automne 2019, avec le spectacle 25 ans de grande noirceur. Nous allons voir, à ce moment, comment nos différents projets vont s’aligner. Les Charbonniers ont toujours été quelque chose d’épisodique avec des périodes de pause qui permettent de faire d’autres projets», a précisé Michel Bordeleau.

Le chanteur précise que Les Charbonniers de l’enfer sont un des rares groupes québécois de musique traditionnelle à être capable de vivre de leur art au Québec.

«Les groupes habituellement naissent au Québec et vont ensuite gagner leur vie à l’extérieur. On a cette chance versus toutes les autres formations qui sont plus actives eu Europe et à l’extérieur du Québec. La majorité de nos spectacles sont au Québec, avec de petites sorties, ici et là, à l’extérieur», a-t-il fait remarquer.

La programmation détaillée de la Fête des chants marins est en ligne à l’adresse chantsmarins.com.