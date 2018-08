Laurence Vincent Lapointe : championne méconnue

Le nom de Laurence Vincent Lapointe, ça vous dit quelque chose? Elle compte pourtant parmi les athlètes au Québec qui dominent le plus sa discipline actuellement sur la scène internationale.

Originaire de Trois-Rivières, Vincent Lapointe compte déjà 10 titres mondiaux. Pas un, pas deux, pas trois... 10!

Elle pourrait être couronnée deux autres fois, plus tard ce mois-ci au Portugal, lors des Championnats mondiaux ICF de canoë-sprint. La Trifluvienne participera ainsi, du 23 au 26 août, à l’épreuve individuelle de C1 200 mètres, puis à la compétition de C2 500 m avec l’Ontarienne Katie Vincent.

«Les gens ne savent pas vraiment qui je suis présentement, a elle-même reconnu la canoéiste de 26 ans, lors d’une entrevue accordée depuis la France, où elle poursuit son entraînement en vue des prochains Mondiaux. Il n’y a pas de superstar dans mon sport.»

En incluant les kayakistes, Vincent Lapointe évoque rapidement le nom de la Québécoise Caroline Brunet, triple médaillée olympique. Mais pour le canoë, il devient plus ardu d’identifier un athlète renommé aux quatre coins de la province.

Vers Tokyo 2020

L’inclusion des épreuves féminines de canoë aux Jeux olympiques de 2020, à Tokyo, pourrait toutefois permettre à Laurence Vincent Lapointe d’obtenir un peu plus de reconnaissance.

«L’objectif pour les prochains Championnats du monde, mais aussi pour les Jeux olympiques, c’est d’obtenir deux médailles d’or à chaque occasion, a-t-elle indiqué. Mieux encore, j’aimerais laisser ma marque avec mes temps. Je voudrais réaliser des chronos tellement rapides qu’ils ne pourraient être battus dans quatre, huit ou 12 ans. C’est comme ça que je pourrais obtenir une visibilité personnelle.»

Il y a longtemps que Vincent Lapointe rêve aux Jeux olympiques, mais sa discipline n’était pas encore au programme chez les femmes en 2012 ou 2016.

«Comme championne du monde, je n’avais jamais la possibilité d’aller plus loin, a-t-elle noté. Tout ce que je pouvais faire, c’était de défendre mon titre aux Mondiaux. D’avoir les Jeux olympiques, ça m’excite et c’est certainement une motivation renouvelée.»

Plus rapide que jamais

Au fil des années, Vincent Lapointe continue de s’améliorer. Elle pourrait d’ailleurs arriver au point culminant de sa carrière, à 28 ans, lors des Jeux de Tokyo.

«Ce qu’on m’a souvent dit, c’est qu’on atteint notre sommet vers la fin vingtaine dans ce sport», a noté la Québécoise.

Récemment, Vincent Lapointe a encore amélioré trois fois plutôt qu’une le record du monde sur 200 m, en mai dernier, à la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie. Après de nouvelles marques lors des rondes précédentes, la championne a complété la finale en 44,504 s.

D'abord adversaire, puis partenaire

Laurence Vincent Lapointe a une vision particulière de sa relation avec sa compatriote canadienne Katie Vincent.

«Ma plus grande adversaire, c’est ma partenaire, a-t-elle résumé à propos de l’Ontarienne. Ce n’est pas toujours facile.»

Même si la compétition demeure relativement saine et que les Canadiennes se poussent l’une et l’autre à l’entraînement, Vincent Lapointe convient que sa jeune coéquipière de 21 ans représente une rivale.

«Nous sommes principalement des adversaires et parfois, on met nos talents en commun pour le C2, a-t-elle décrit avec une franchise étonnante. Notre relation est correcte, mais ce n’est pas ma meilleure amie non plus.»

Tout récemment, Vincent a remporté le titre mondial des moins de 23 ans à l’épreuve de C1 200 mètres, à Plovdiv, en Bulgarie.

«C’est bon pour mon développement de prendre une petite pause et de me concentrer sur moi-même pendant deux semaines, avait d’ailleurs admis Vincent, en marge de cette compétition réservée aux plus jeunes. Je n’en suis que plus excitée de retrouver Laurence afin de nous entraîner pour le Portugal.»

Un titre à défendre

Aux Mondiaux de Montemor-o-Velho, du 23 au 26 août, les deux Canadiennes jumelleront leurs efforts pour conserver leur titre mondial en C2 500 m. Parallèlement, elles s’affronteront aussi, chacune dans leur embarcation, au cours de l’épreuve en solo. La Russe Olesia Romasenko, médaillée d’argent en C1 200 m aux Championnats du monde derrière Vincent Lapointe, sera également à surveiller.

Ultimement, avec Vincent qui continue de progresser, c'est à l'approche des Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, que la rivalité entre Laurence Vincent Lapointe et sa jeune partenaire risque de s'accentuer. Rien pour faciliter pour leur relation.