Le Boisé de la Chaudière, une formule à découvrir

Situé sur la rive sud de Québec, à cinq minutes du pont Pierre-Laporte, le Boisé de la Chaudière offre une formule de camping unique, avec la possibilité de devenir propriétaire de votre terrain, afin de pouvoir profiter au maximum de vos équipements, sans avoir à vous déplacer.

« Lorsque nous avons acheté le site en 2015, le but premier était de permettre aux Snowbirds qui passent l’hiver en Floride par exemple, de pouvoir s’installer avec leurs unités lorsqu’ils revenaient au Québec », explique le président Nicolas Chouinard.

« Nous avons peaufiné l’offre de services, ce qui nous a permis d’accueillir une clientèle beaucoup plus large. Maintenant parmi les gens qui sont chez nous, on retrouve des gens de partout au Québec, qui se sont fait un pied à terre dans la région et qui veulent profiter des activités disponibles. Ça devient un peu leur port d’attache. »

Une fois que vous avez acheté votre terrain, il n’est plus question de location annuelle à payer.

« Le tout se déroule comme si les gens s’achetaient un condominium en nature. Comme ils sont propriétaires, nous avons même mis sur pied par exemple, un système qui leur permet de louer leur emplacement lorsqu’ils le quittent pour une certaine période. Ils peuvent vraiment vivre en liberté sur le site. »

Présentement, le site compte un peu plus de 240 terrains. Avec la phase quatre du projet qui va se faire à l’automne, ce nombre va passer à plus de 325.

Activités et services

Sur chacun des terrains, en plus de l’espace aménagé pour l’installation d’un véhicule récréatif, on retrouve un bâtiment multifonctionnel que le propriétaire peut aménager comme il le désire.

Sur le site, il y a des sentiers pour la randonnée pédestre dont une partie donne accès à la rivière Chaudière. Il y a aussi une salle d’entraînement, une piscine chauffée, un bâtiment de services.

« Nous offrons des activités que les campeurs recherchent comme différents jeux comme le jeu de fers ou le croquet, des soirées thématiques, des soupers spéciaux, bref, tout ce qu’ils veulent retrouver lorsqu’ils vivent en communauté sur un terrain de camping, d’expliquer le président. La différence essentielle par rapport aux terrains courants, c’est qu’ils sont propriétaires de leur emplacement. »

À proximité, il y a aussi plusieurs sites intéressants à visiter comme le Parc de la rivière Chaudière ou encore l’Aquarium du Québec. Tout a été pensé pour vous permettre de vivre une aventure de camping de façon bien différente, sans pour autant vous priver de vos activités.

Denrée rare

Des sites comme celui du Boisé de la Chaudière, il y en a très peu au Québec.

« Dans la grande région de Québec, nous sommes les seuls. Il y a d’autres organisations qui nous ressemblent un peu ailleurs mais je crois qu’avec des services aussi complets, nous sommes les seuls ».

Le coût des terrains débute à partir de 70 000 $. Le prix peut varier selon la grandeur et la configuration du terrain. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site web au www.boisedelachaudiere.com ou encore téléphoner directement sur le site au (418) 907-2000.

Cours FQCC

L’école de conduite de la Fédération québécoise de camping et de caravaning FQCC tiendra une série de cours en automne. Comme les places sont limitées, il faut penser à vous inscrire le plus rapidement possible. En septembre, il y aura des sessions de cours de conduite théorique et pratique, d’entretien général d’un VR, de comment utiliser adéquatement les systèmes au propane ou encore comment fonctionne le réseau électrique d’un VR. Tout dépendant du choix que vous ferez des dates et des cours, ils pourront avoir lieu à Québec, Boucherville ou Sainte-Thérèse-de-Blainville. Tous ces cours donnés par des experts, vous permettront d’augmenter vos connaissances. Ils vous permettront aussi de mieux profiter de vos séjours en camping. Pour connaître toutes les données, vous pouvez soit communiquer directement avec la FQCC au 1-877-650-3722 ou visiter le site : www.fqcc.ca, sous l’onglet activités.

Rabais SÉPAQ

Depuis hier, en utilisant le code FQCC10, tous les membres de la FQCC pourront bénéficier d’un escompte de 10 % sur toute nouvelle réservation faite dans un des établissements de la Sépaq. Ce rabais sera applicable jusqu’à la fermeture de la saison. Pour réserver : 1-800-665-6527 ou www.sepaq.com.

Trucs et conseils

En vous rendant sur le site de Camping Québec, sous l’onglet Trucs et Conseils, vous allez retrouver une foule de renseignements tous aussi utiles les uns que les autres pour vivre des séjours agréables en camping. On vous présente des suggestions sur le matériel de camping, des recettes, comment organiser votre séjour ou encore comment cuisiner de belle façon en camping. Il y a aussi un onglet consacré à la sécurité dans la pratique du camping. Tous ces conseils sont gratuits et peuvent s’avérer très utiles lors de vos aventures.