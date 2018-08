Le chant du cygne pour l’Île en blues

Crée en 2007, l’événement L’Île en blues vibrera une toute dernière fois, vendredi et samedi, sur l’Île d’Orléans. Une édition chant du cygne qui mettra en vedette Brian Tyler and the Bluestorm et Angel Forrest.

À la tête de ce festival depuis les tout débuts, Hélène Audet et Normand Robitaille ont décidé de concentrer leurs énergies sur l’organisation d’un spectacle annuel présenté en juin au Terrain des loisirs Saint-Laurent.

Un événement qui a accueilli, au cours des dernières années, Jonas and the Massive Attraction, Éric Lapointe et Michel Pagliaro.

«Nous sommes en réflexion sur la chose depuis un petit bout de temps. Notre organisation est toute petite et la mise en place de ces deux événements demande beaucoup de travail. On a envie de profiter un peu de l’été et nous avons décidé de prendre une pause définitive», a indiqué Normand Robitaille, lors d’un entretien.

Le coordonnateur précise que le blues est aussi un style musical niché et qui s’adresse à un public plus spécialisé.

«Nous sommes toujours un peu sur le qui-vive. On a eu quelques années difficiles et on se demande, à chaque édition, si on va y arriver financièrement. Nos marges de crédit personnelles qui sont toujours en jeu», a-t-il fait remarquer.

Moments marquants

L’Île en blues accueillera, vendredi, le Electric Power Trio (20h30) et Brian Tyler and the Bluestorm (22h30).

Et samedi, ça sera au tour Mike Deway et ses invités Justin Saladino et Pat Loiselle (16h30), White’n Blues (18h30), Dwane Dixon Band (20h30) et Angel Forrest (22h30) de monter sur les planches de la scène aménagée sous chapiteau.

Normand Robitaille ne se sent pas dans une période de nostalgie à l’approche de cette dernière édition.

«C’est quelque chose que l’on va certainement ressentir lors des derniers spectacles. Je suis quelqu’un de positif dans la vie et je regarde toujours vers l’avant. Je ne mets jamais fin à quelque chose sans voir un autre projet devant moi. On évolue et il ne faut pas toujours faire la même affaire. Je ne vois pas cette dernière édition comme la fin de quelque chose, mais une étape de notre vie. On l’a fait durant 11 éditions et nous sommes fiers du chemin parcouru», a fait remarquer le coordonnateur.

Parmi les moments marquants vécus, Normand Robitaille identifie les prestations de Breen Leboeuf, Nanette Workman, Lil’ Ed and the Blues Imperials, Coco Montoya et le passage du regretté Jeff Healey, décédé six mois après son passage à l’Île en Blues en 2008.

«On avait réussi à jumeler le pianiste de Québec Guy Cardinal et Jeff Healey pour une même pièce et ce fut un moment magique. Jeff Healey a été un artiste marquant pour l’Île en Blues», a lancé le saxophoniste, surnommé «Will de l’Île», qui accompagnera, vendredi, le Electric Power Trio.

Les billets pour les journées de vendredi et samedi sont en vente sur le site de l’Impérial Bell et à la porte. Des forfaits pour les deux journées sont aussi disponibles.