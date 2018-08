Le génome complet du blé tendre séquencé pour la première fois

Dans une percée qui pourrait aider à nourrir une population mondiale croissante dans les décennies à venir, des scientifiques ont annoncé jeudi le séquençage, pour la première fois, du génome complet du blé tendre.

«Cela va grandement accélérer nos efforts en vue d’identifier les gènes du blé importants pour l’agriculture, y compris ceux qui pourraient aider à combattre les plus grandes maladies fongiques», a dit dans un communiqué Kostya Kanyuka, chercheur en génomique fonctionnelle pour Rothamsted Research.

Le blé nourrit plus d’un tiers de la population humaine mondiale et représente près d’un cinquième des calories consommées par les humains.

Mais il est plus difficile de le cultiver dans des climats chauds et secs, et ces conditions devraient s’accentuer avec le changement climatique.

Selon les experts, le monde a besoin de variétés plus résistantes aux maladies et d’espèces pouvant pousser avec moins d’eau dans un environnement plus chaud.

Le séquençage «va être grandement et immédiatement bénéfique pour les producteurs de blé, accélérant le développement de nouvelles variétés d’élite», a ajouté Kostya Kanyuka.

Séquencer le génome entier du blé a été «un immense défi», qui a pris 13 ans parce que le blé contient cinq fois plus de gènes qu’un humain (107 891 contre 20 000), selon un rapport publié dans la revue Science.

Le type de blé séquencé, par 200 scientifiques originaires de 20 pays, est le blé tendre (Triticum aestivum), la céréale la plus cultivée au monde en termes de surface, selon l’étude menée par le Consortium international de séquençage du génome du blé (IWGSC).

«La production de blé doit augmenter de 1,6% par an pour répondre à la demande d’une population mondiale projetée à 9,6 milliards d’habitants d’ici 2050», selon le rapport.