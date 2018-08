Le PQ dévoile son slogan de campagne électorale

Pour cette campagne, le Parti québécois ne mise pas uniquement sur l’image de son chef pour convaincre les Québécois, mais sur sa capacité à bien gérer l’État québécois.

Leur slogan de campagne sera «Sérieusement» parce qu’ils soutiennent qu’ils sont le seul choix pour offrir des services de qualité à la population.

Dans chaque circonscription, on retrouvera dès jeudi prochain, la photo avec le nom du candidat, sa circonscription et le un logo du PQ. De l’autre côté du poteau, il y aura une proposition de la formation politique sur fond bleu.

«TVA Nouvelles» a appris que l’équipe de campagne s’est arrêtée sur six propositions pour cette campagne d’affichage: les services en régions, de la dignité pour nos aînés, un vrai pays, des écoles en santé, du temps pour les familles et fini le gaspillage.

Sur chaque déclinaison, on apposera le slogan de campagne «sérieusement». Il y aura aussi des pancartes où l’on pourra voir la photo de Jean-François Lisée en compagnie de sa vice-chef Véronique Hivon.

«On va voir également beaucoup notre chef, notre vice-chef, notre équipe qui est une équipe extrêmement solide parce que c'est eux qui vont devoir porter le programme au cours des prochaines semaines», souligne la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier.

«Comme notre slogan "sérieusement" ça fait suite à la campagne humoristique, c'est pour démontrer à quel point le Parti québécois on a des solutions crédibles qui sont réfléchies, qui sont rigoureuses et qu’au fond, on est dans une campagne électorale qui demande du sérieux après 15 ans de règne libéral. On est convaincu qu'on a le meilleur chef, qu'on a la meilleure équipe, mais aussi qu'on a les meilleures idées et ça doit avant tout se jouer là-dessus une campagne électorale», insiste-t-elle.

«TVA Nouvelles» a eu un accès exclusif à l’entrepôt où se trouvent des dizaines de palettes de pancartes des 125 candidats de la formation qui seront envoyées dans les différentes circonscriptions dès vendredi.

Dès jeudi prochain, les pancartes des différentes formations politiques apparaitront dans le paysage en vue de l’élection du premier octobre prochain.