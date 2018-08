Le soul perd sa plus grande voix

« Je ne suis pas prête à vivre dans un monde sans Aretha. »

C’est une Sylvie DesGroseilliers très émue que Le Journal a rejointe, jeudi, peu de temps après l’annonce du décès d’Aretha Franklin.

Photo courtoisie

Depuis quelques années, la chanteuse que l’on a vue à La Voix en 2015 promène son spectacle Femmes de Soul – Women of Soul. Sur scène, elle rend hommage aux chanteuses qui l’ont influencée. Et parmi celles-ci, on retrouve Aretha Franklin.

Photo courtoisie

« Aretha est la reine du soul. Mais c’est aussi ma reine, dit-elle. [...] Elle a été un modèle de chant gospel quand j’ai commencé. Pour moi, Aretha est un monstre sacré. Elle avait un talent inépuisable. »

Ce vendredi soir, à l’occasion de Fierté Montréal, Sylvie DesGroseilliers présentera son spectacle de soul au Parc des Faubourgs, à Montréal. « Ce sera l’opportunité par excellence de rendre hommage à Aretha Franklin », dit-elle.

Festival de Jazz

Dans sa longue et prolifique carrière, Aretha Franklin ne sera venue que deux fois au Festival international de Jazz de Montréal, en 2008 et 2014.

Photo courtoisie

« On a essayé longtemps de l’avoir, mais elle ne voulait pas tourner beaucoup, dit André Ménard, cofondateur du FIJM. Quand elle est venue, en 2008, à la salle Wilfrid-Pelletier, elle a fait deux soirées et c’était archi bondé. »

Photo courtoisie

En 2014, après un passage annulé l’année précédente, Aretha Franklin a donné un ultime concert à Montréal. Le spectacle avait toutefois été un peu confus, selon André Ménard.

Photo courtoisie

« Elle avait amorcé un certain déclin, dû probablement à ses ennuis de santé. [..] Mais peu importe, elle fait partie du panthéon des très grands artistes américains. »