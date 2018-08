L’élégance d’abord!

Ce week-end, l’élégance est au cœur des sorties à Montréal! On commence par le chic Dîner en Blanc qui est à sa dixième édition, cette année. En outre, le Lolë White Tour est également de retour pour une septième édition, question de vous faire vivre une séance de yoga des plus magiques. Finalement, découvrez le magnifique Bar Les Cousins, qui nous donne l’impression de voyager entre Milan et Chicago. Voici donc les trois sorties les plus distingués à faire en ville.

MANGER : Dîner en blanc est de retour

Courtoisie

Place à l’épatante dixième édition du Dîner en blanc, qui prendra encore place dans un lieu tenu secret, jusqu’à la dernière minute. Les Montréalais sont évidemment conviés à se vêtir en blanc, de la tête aux pieds. La soirée sophistiquée débutera ce soir, à 19 heures, où les participants pourront installer tables, chaises, repas gastronomique, porcelaine fine, couvert, nappe, centre de table et même chandelles ou fleurs. On vous encourage à laisser place à votre imagination! Puis, fidèle à la tradition, les convives devront agiter leur serviette blanche dans les airs au début du repas. Et finalement, en fin de soirée, musique, danse et feux de Bengale ajouteront de la féérie au dîner le plus élégant de l’année. (Pour tous les détails, se rendre au www.dinerenblanc.com- Lieu tenu secret à Montréal)

BOIRE : Nouveau bar à l’Hôtel Alt + - Bar Les Cousins

Courtoisie

De plus en plus, je dois dire que la banlieue m’impressionne! Je vous explique. L’Hôtel ALT + du Groupe Germain Hôtels a ouvert ses portes, il y a quelques mois, dans le Quartier Dix30. L’édifice a aussi ouvert du nouveau Bar Les Cousins. Ma première réaction? Wow! Le magnifique décor à la fois vintage et industriel est le résultat du talent de Zébulon Perron. Puis, si vous êtes amateurs de cocktail comme moi, le bar vous propose une multitude de sirops, tonics, amers et spiritueux du terroir québécois. De plus, la plupart des bières locales et vins ont été minutieusement sélectionnés pour offrir le meilleur du Québec dans votre verre. Bref, c’est l’endroit idéal où prendre un verre entre filles, entre collègues durant un 5 à 7 ou encore pour un premier rendez-vous. Santé! (9156 boulevard Leduc, Brossard)

SORTIR : Rassemblement yoga au Lolë White Tour

Courtoisie

Namaste! De Paris à New York, c’est maintenant au tour de la métropole d’accueillir le plus grand rassemblement de yoga, ce samedi. Chers yogis, préparez-vous au Lolë White Tour qui aura lieu sur le Quai Jacques-Cartier, dès dix heures en matinée. Au nom de la paix, on vous suggère également de vous habiller en blanc. Ne vous en faites pas, la séance de yoga de deux heures convient à tous les niveaux, de débutant à expert. Une séance de méditation aura également lieu sur place avec Sylvie Tremblay et Adam Mahmoud. À noter, que le transport en commun est fortement suggéré et qu’il faut arriver une heure avant le début de la séance. (Billet à 59 dollars disponibles au www.lolewhitetour.com/montreal / rue de la Commune Est, Montréal)