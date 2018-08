Les coups de cœur de... Soeur Angèle

Âgée de 80 ans, Sœur Angèle a toujours l’énergie d’une femme de 50 ans. D’origine italienne, la célèbre sœur s’est fait connaître au petit écran grâce à ses talents de cuisinière. Toujours impliquée dans la communauté, la religieuse québécoise organise ce week-end l’événement caritatif Jardins des Trouvailles. La sage dame, arrivée à Montréal en 1955, considère la métropole comme son chez-soi. Voici ses adresses coups de cœur.

L’endroit où prendre un café ? Photo tirée de Instagram, @caffesansimeon

Dans la Petite-Italie, sur la rue Dante, il y a plusieurs petits cafés où s’arrêter prendre un espresso, comme en Italie. Je trouve même que ça sent l’Italie. J’aime particulièrement L’Espresso Mali, situé sur le boulevard Saint-Laurent, juste en face du Parc Jarry. Tu peux y commander un bon espresso ou un excellent cappuccino.

Le plus bel attrait touristique ? Photo d'archives

Le Stade olympique. Cet édifice nous permet d’observer Montréal dans toute sa splendeur. On n’a qu’à se rendre au toit du Stade, au 46e étage, pour contempler les gratte-ciel, le fleuve, les arbres et la magnifique mosaïque. L’Oratoire Saint-Joseph est aussi un magnifique attrait de Montréal. Partout où l’on va dans la ville, on voit toujours son pignon, campé là-haut.

Une adresse secrète

Le Village des Valeurs. Il y en a un peu partout en ville et c’est une adresse incroyable pour y faire de belles trouvailles. On redonne une deuxième vie aux objets et aux vêtements. C’est génial !

L’endroit où vous ressourcer ? Photo d'archives

Lorsque je veux me ressourcer, avant je faisais une retraite à Oka, où les Pères trappistes nous accueillaient. Aujourd’hui, ils sont situés sur la Montagne Coupée à Val-Notre-Dame. J’aime beaucoup la solitude, contrairement à ce que l’on pourrait penser. J’aime prendre le temps d’écouter le battement de mon cœur et je le fais pour aimer les autres. Je suis un ermite et cela me permet de me ressourcer. Il faut prendre le temps d’un arrêt pour recharger l’énergie du cœur.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Ce week-end aura lieu la première édition du Jardin des Trouvailles. Ce sera situé à la maison mère de l’Institut Notre-Dame du Bon Conseil. D’année en année, j’organise de grands pique-niques avec des chefs, mais là, j’avais envie d’offrir aux gens de bonnes choses à manger, à apporter à la maison, comme des marinades et des conserves de tomates italiennes. D’ailleurs, ce sont les meilleures tomates que l’on ait jamais mangées ! Même les sœurs âgées de 96 ans sont impliquées à faire des conserves de tomates. Il y a beaucoup de bénévoles, un groupe de la chorale, des chefs et même Les Épices Garno qui donnent de leur temps. Il y a une générosité sans pareil. Tous les profits vont à la Fondation Sœur Angèle pour aider les enfants et les personnes respectables de mon âge, dans les résidences.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Il y a deux ans, je remettais à 400 immigrants, le 1er juillet, la citoyenneté canadienne. Le gouverneur général m’a fait la demande et j’étais si heureuse d’être choisie pour leur souhaiter la bienvenue au Canada. C’est beau d’accueillir les étrangers et de leur dire qu’ils sont maintenant à la maison. Cela m’a beaucoup touchée. C’était il y a deux ans, à l’Hôtel de Ville.

Que possède Montréal ?

L’immigration. La grandeur du choix et de la variété. Plus c’est varié, plus c’est intéressant. Chacun apporte son expérience. On doit être fier. On n’a qu’à penser aux légumes et aux fruits au Marché Jean-Talon. La terre est généreuse et l’homme y collabore avec toutes ses couleurs.

Un mot pour décrire Montréal ?