Les petits plus pour décrocher un emploi

Une offre intéressante reçoit désormais des centaines de candidatures, facilitées par les possibilités de postuler en ligne et par un monde du travail en constant changement, où tout le monde navigue d’un poste à l’autre. Petits trucs pour se démarquer dans une telle jungle.

Le Canada a certes beaucoup d’emplois à offrir, mais les meilleures offres demeurent prisées, dans des secteurs hautement compétitifs où l’on ne peut pas se permettre de négliger le processus d’embauche. Il est plus important que jamais, selon le coach d’emploi Yves Gauthier, de se mettre en valeur sous différents aspects et d’aller au-delà des évidences. Celui qui offre des conseils d’emploi sur le site Entretienembauche.tv suggère notamment de mettre en relief toutes vos « compétences parallèles », ces petites choses qui vous distinguent dans votre secteur.

La joie d’être entre deux eaux

« Désormais, on a tous des schémas de carrière fragmentés, dit-il, et il faut savoir valoriser tout ce qui est un peu décalé de son champ d’action principal, mais propice à intéresser le recruteur. Toutes les compétences qui vous placent à l’intersection de deux domaines et qui vous permettent de jouer sur deux terrains à la fois peuvent permettre de vous distinguer. »

Une actuaire qui sait développer des applications pour téléphone intelligent ? C’est une denrée rare. Un directeur des opérations qui a de l’expérience en communication ou en campagnes de publicité sur le Web ? Voilà qui peut faire toute la différence dans une PME.

« On construisait jadis une carrière en empilant des étages, ajoute Yves Gauthier. On est maintenant dans une logique de surf. On développe un truc ; on dérive un peu vers quelque chose d’autre, suivant une autre vague, et petit à petit, on avance encore plus loin... »

Un plan d’action, c’est essentiel

Dans votre lettre de présentation comme en entretien, n’hésitez pas à aller dans les détails de votre plan d’action tel que vous le mettriez en place si vous aviez le poste. Un candidat expérimenté dans son domaine pourra être en mesure d’expliquer comment il va procéder pour accomplir un projet ou un ensemble de tâches. « Soyez organisés dans votre pensée, expliquez votre plan en 3 axes ou en 3 pistes d’action. Essayez de transformer l’entretien en réunion de travail, de lui donner ce ton, et déjà l’employeur vous considèrera presque comme un collaborateur.[ENCADRÉ]

L’entrevue d’embauche n’est plus ce qu’elle était

Vous avez obtenu une entrevue ? C’est le temps de glaner un maximum d’informations sur le poste, pour construire de meilleures réponses aux questions qui vous seront posées.

« En entretien, trop de gens se contentent de répondre poliment aux questions du recruteur », dénonce le coach d’emploi Yves Gauthier. Or, une entrevue est aussi un espace d’investigation pour le candidat, qui doit tenter d’en savoir plus sur l’entreprise et sur le poste, de manière à pouvoir répondre ensuite aux questions de façon plus pointue et plus personnalisée.

« Si vous ne posez pas de questions vous aidant à mieux comprendre les objectifs du projet pour lequel on vous sollicite ou pour en identifier les potentielles difficultés, ajoute le coach, il y a un plus gros risque de répondre ensuite des banalités ou des généralités à la plupart des questions du recruteur. »

Bref, il faut garder en tête que l’entrevue doit vous servir autant qu’elle sert au recruteur. C’est l’une des clés du succès !