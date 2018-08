Lolë White Tour : l’harmonie par le yoga

Montréalais d’adoption, Bernard Mariette a créé le Lolë White Tour, un événement de yoga qui a rassemblé plus de 65 000 personnes à travers le monde dans les sept dernières années, avec en tête l’idée de partager la paix et l’harmonie.

L’événement s’amène au quai Jacques-Cartier samedi où 7000 personnes sont attendues, tout de blanc vêtu, avec comme seul accessoire, un tapis de yoga.

«Il est venu un moment dans ma carrière où je cherchais à donner un sens à mes actions», raconte le fondateur du Lolë White Tour.

«J’ai décidé de prendre un billet d’avion pour un aller simple et de voyager. C’est alors que je me suis retrouvé au beau milieu d’une rencontre de yogis à Time Square. Je ne comprenais pas comment les gens faisaient pour être en paix dans un endroit aussi chaotique et bruyant ».

Le phénomène a piqué sa curiosité assez pour qu’il décide d’aller plus loin. L’homme d’affaires, d’origine française, est venu s’installer à Montréal, une ville qu’il chérit pour son histoire, son ouverture et sa culture, afin de développer son projet en collaboration avec la marque de vêtements Lolë.

«Je voulais créer un évènement ou l’harmonie règne, tant dans les couleurs, que dans les sexes, les genres et les classes sociales», précise-t-il.

Sept ans plus tard, le Lolë White Tour se déploie à travers une cinquantaine de pays et rassemble un minimum de mille personnes dans un endroit d’exception, comme la tour Eiffel, Central Park ou le Museum of Modern Art.

Un visionnaire

Bernard Mariette aimerait intégrer, dans les prochaines années, son idée dans les écoles. «Les jeunes sont de plus en plus sollicités par les réseaux sociaux. Tout comme les adultes, ils vivent de l’anxiété, ajoute-t-il. Au lieu de leur administrer des médicaments pour les calmer, j’aimerais qu’on les initie au yoga et à la méditation .»

L’homme d’affaires aimerait aussi rendre la méditation davantage accessible. « Les gens ont encore des barrières quand on leur présente une méditation, mais mon objectif est qu’il l’intègre dans leur routine, c’est pourquoi elle occupe une place dans la programmation du Lolë White Tour », conclut-il.

Les adeptes du yoga sont invités à se rencontrer dès 8 h au quai Jacques-Quartier ce samedi pour installer leur tapis et profiter du site.

La séance de yoga et de méditation, animée par Sylvie Tremblay et Adam Mahmoud, se tiendra sur la scène principale de 10 h à 11 h 50.

L’artiste Matt Holubowski offrira une prestation musicale tout au long de la séance de yoga.