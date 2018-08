Maxime Bernier en rajoute...encore

OTTAWA | Maxime Bernier a continué d’alimenter la controverse sur les réseaux sociaux jeudi matin avec des messages qui l’inscrivent en faux avec son chef Andrew Scheer. Malgré la polémique, le Beauceron n’a aucune intention de donner des entrevues aux médias pour l’instant, a indiqué son bureau.

Dans une autre série de gazouillis matinale, M. Bernier s’est défendu de diviser la population en ayant recours à de la «politique identitaire».

«J’ai dit à plusieurs reprises que la politique identitaire est réductrice, source de division et destructrice de notre cohésion sociale. Je fais LE CONTRAIRE en me concentrant sur des solutions politiques qui concernent TOUS les Canadiens. Et je continuerai à le faire», a-t-il écrit dans l’un de ses trois tweets.

M. Bernier répondait ainsi à son chef Andrew Scheer, qui l’a subtilement accusé mercredi soir de verser dans la politique identitaire.

«Personnellement, je ne suis pas d’accord avec les politiciens de gauche et de droite qui ont recours à la politique identitaire pour diviser les Canadiens. Je ne ferai pas ce genre de politique», a commenté Andrew Scheer, prenant soin de ne pas nommer directement son député rebelle.

Maxime Bernier a mis le feu aux poudres dimanche lorsqu’il a affirmé que le «multiculturalisme extrême» du gouvernement Trudeau menace le Canada. «Plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays», avait-il écrit.

Ce n’était que le début. Mardi, il a déploré qu’un parc de Winnipeg ait été nommé en l’honneur du fondateur du Pakistan. Mercredi, il dénonçait l’intention du gouvernement libéral de créer un jour férié pour commémorer le drame des pensionnats autochtones, déplorant «le culte de la victimisation».

Les sorties de «Mad Max» ont forcé le chef Andrew Scheer à se dissocier de son député. «Maxime Bernier n’a pas de rôle officiel au sein du caucus et ne parle pas au nom du Parti conservateur du Canada sur quelque question que ce soit», a tenu à clarifier M. Scheer mercredi soir, par communiqué.

En point de presse jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a commenté la bisbille conservatrice en soulignant que selon lui, «on voit qu’encore une fois, les conservateurs préfèrent miser sur la division plutôt que rassembler les gens».