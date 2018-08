Philippe vous donne sa parole

François Ouimet, qui vient d’être cavalièrement tassé par le PLQ, a été élu député de Marquette en 1994.

Il a gagné les six élections suivantes les doigts dans le nez.

En 1998, il avait 6845 voix de majorité.

En 2003, 13 560 voix.

En 2007, 8525 voix.

En 2008, 7020 voix.

En 2012, 8660 voix.

Et à l’élection de 2014, il a obtenu sa plus forte majorité en emportant la victoire par 15 618 voix sur son plus proche adversaire.

Tasse-toi, mononcle !

Il me semble que lorsque tu as un marqueur comme ça dans ta formation, tu le laisses sur la glace !

Mais non...

Philippe Couillard lui a demandé d’accrocher ses patins... après lui avoir promis qu’il le garderait dans son équipe.

« Tu as ma parole », lui aurait-il dit en le regardant dans les yeux et en lui serrant la main.

On se souviendra de cet épisode la prochaine fois que le premier ministre nous fera des promesses.

Si tu es prêt à mentir de la sorte à un proche collaborateur qui t’a donné un comté sept fois de suite, mentir à des gens que tu ne connais pas et à qui tu ne dois rien doit être extrêmement facile.

C’est drôle, j’ai toujours pensé que lorsque tu faisais bien ton boulot, tu étais récompensé.

Je dois être naïf...

En politique, on ne cesse de parler d’éthique et de morale. Or, s’il y a un milieu où l’éthique et la morale se portent mal, c’est bien celui-là !

Rappelez-vous la leçon du Parrain : le gars qui est le plus gentil avec toi sera celui qui te plantera le couteau dans le dos.

L’effet PFK

Le PLQ a tassé François Ouimet pour « rajeunir » son image.

Le PLQ ferait-il de l’âgisme ? On n’aime pas l’expérience, dans le parti de Philippe Couillard ? On préfère les blancs-becs ?

C’est vrai que les nouveaux venus sont plus dociles. Ils critiquent moins leur chef.

Alors que ceux qui ont vu pleuvoir...

Cela dit, si tu veux vraiment rajeunir ton image, commence par le gars en haut.

T’as beau t’appeler PFK au lieu de Poulet frit Kentucky, si ton porte-parole est toujours le même pépé à la barbichette blanche, pas sûr que les jeunes vont faire la queue devant ton resto.

Philippe Couillard se comporte comme un propriétaire qui fait du « relooking » pour vendre son logement insalubre.

Il a posé des rideaux neufs, mais les fenêtres sont aussi déconcrissées qu’avant.

Coucher de Soleil

En terminant, une petite note sur Maxime Bernier.

Le député conservateur a dit que le multiculturalisme à la Trudeau va diviser le Canada « en petites tribus qui n’ont rien en commun ».

Or, selon l’éditorialiste du Soleil Pierre Asselin, cette déclaration prouve que Maxime Bernier est xénophobe !

Euh... Vraiment ?

Monsieur Bernier n’a pas critiqué l’immigration ou la diversité, il a critiqué le multiculturalisme à OUTRANCE de Justin Trudeau ! Il a critiqué une IDÉOLOGIE !

Après ça, les patrons du Soleil se demandent pourquoi leur lectorat fond comme neige au soleil...

Mais, bof, ça ne fait rien. L’éditeur du Soleil va recevoir une belle grosse subvention d’Ottawa pour le remercier !