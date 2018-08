Plus drôle qu’un show d’humour

DRUMMONDVILLE | La pièce de théâtre Toc Toc, présentée jusqu’à la fin de l’été à la Maison des Arts de Drummondville, promet de vous faire rire davantage qu’un show d’humour.

Ce n’est pas des blagues : les éclats de rire du public se font entendre dès la première réplique de la pièce. Le personnage de Fred, interprété par Jean-Pierre Chartrand, souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et est incapable de contrôler ses tics et ses paroles.

Durant tout le spectacle, l’homme de 73 ans profère des grossièretés qui vous surprendront et vous feront rire aux larmes. Les oreilles sensibles devront s’abstenir, mais si l’on se fie à la réaction dans la salle, l’humour l’emporte haut la main sur les possibles malaises.

Patients fascinants

Toc Toc met en vedette sept personnages, dont six qui souffrent d’un trouble obsessionnel compulsif, communément appelé toc. Ces derniers font connaissance dans la salle d’attente d’un réputé médecin, qu’ils attendront en vain durant toute la pièce.

Pour pallier le retard du spécialiste, les patients décident de faire une thérapie de groupe dans l’espoir de vaincre leur toc, ne serait-ce que quelques secondes. Leur initiative donne lieu à des numéros absolument loufoques.

En plus des commentaires et gestes vulgaires de Fred, les comédiens vedettes Marcel Leboeuf et Diane Lavallée vous donneront des fous rires assurés. Leboeuf incarne un chauffeur de taxi « baveux » obsédé par les chiffres alors que Lavallée est dans la peau d’une femme de caractère aux prises avec une peur folle d’oublier quoi que ce soit.