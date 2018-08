Plusieurs stars à Montréal cet automne

Nick Jonas, Aaron Eckhart, Dennis Quaid, Patrick Wilson et Ed Skrein font partie des nombreuses vedettes hollywoodiennes qui sont attendues à Montréal cet automne pour le tournage du film de guerre Midway.

Comme le révélait Le Journal il y a deux semaines, cette mégaproduction hollywoodienne réalisée par le cinéaste allemand Roland Emmerich (Le jour de l’indépendance, Maison-Blanche en péril) sera tournée dans les studios MELS, à Montréal, du 25 septembre au 7 décembre.

Ce sont les acteurs Woody Harrelson, Mandy Moore et Luke Evans qui joueront les rôles principaux du film. Des scènes du long métrage seront aussi tournées à Honolulu, début septembre.

Plus de 100 M$

Drame de guerre doté d’un budget de plus de 100 M$, Midway mettra en scène la bataille qui a opposé les États-Unis et le Japon dans les îles Midway, au cœur de l’océan Pacifique, en 1942. La bataille de Midway a déjà été portée à l’écran dans un autre film hollywoodien, sorti en 1976, avec les acteurs Charlton Heston et Henry Fonda comme têtes d’affiche.

Roland Emmerich en sera à son quatrième film tourné à Montréal, après Stonewall (2015), Maison-Blanche en péril (2013) et Le jour d’après (2004).

Soulignons qu’il s’agira aussi d’un retour à Montréal pour l’acteur et chanteur Nick Jonas (un des membres du groupe Jonas Brothers) qui avait déjà fait un séjour au Québec l’an passé pour le tournage du thriller de science-fiction Chaos Walking, qui mettait aussi en vedette Tom Holland et Daisy Ridley.