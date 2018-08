QuoiFaire ce week-end: 8 activités pour oublier que les vacances seront bientôt finies

Pour certains, la session est sur le point de commencer et pour d’autres c’est le retour au travail après les vacances.

Dans tous les cas, force est d’avouer que la routine se réinstallera bientôt alors il vaut mieux profiter de ces derniers moments de grande liberté!

Sans plus tarder, voici 8 idées d’activités pour oublier que les vacances tirent à leurs fins :

1. Aller boire un Apérol Spritz sur une terrasse au soleil

À défaut d’être en Italie, prévoyez donc une date avec votre tendre moitié devant un verre d’Apérol Spritz. Pas question de siroter le tout à l’intérieur toutefois. Choisissez plutôt une belle terrasse pour profiter du beau temps! L’équipe Silo 57 vous en propose 5 juste ici.

2. Faire un road trip à North Hatley et magasiner votre maison de vacances de rêve

Prenez la route vers les Cantons-de-l’Est et faites un arrêt dans le magnifique village anglophone de North Hatley. Une fois sur place, jouer les touristes en vous promenant dans les belles rues pour admirer les grandes et luxueuses maisons (comme celle-ci) de ce petit coin de pays. Avant de reprendre la route, faites un pit stop au Manoir Hovey pour un prendre un verre au Tap Room (juste 1 par contre hein!).

3. Aller frencher son crush dans un bar

Lâchez votre fou le temps d’une soirée et prévoyez une date romantique avec l’être cher. Il y a de ces bars à Montréal qui sont parfaits pour frencher. En voici justement 6 qui n’attendent plus que vous et votre douce moitié ou bien votre date Tinder (pas de jugement ici!).

4. Aller faire du SUP entre amis

Le soleil et la chaleur seront encore au rendez-vous ce week-end alors une activité nautique est de mise si vous ne voulez pas mourir de chaleur dans votre petit 4 ½ montréalais. Le parc de la Rivière-des-Milles-Îles est l’endroit tout indiqué pour louer une planche à pagaie et partir à l’aventure avec vos BFF.

5. Aller voir le show de Loud à l’International de montgolfières

Vous n’en revenez toujours pas à quel point le rappeur Loud est excellent et pas mal cute? Eh bien ne manquez pas son spectacle à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ce dimanche à 21 h 10. Si vous n’avez pas de voiture, sachez que le festival offre le service de navette à partir de la Place Bonaventure.

6. Faire un pique-nique en gang

Le mode «pique-nique» est toujours activé à fond au début de l’été et finit par s’essouffler un peu à ce temps-ci de l’année. Pourtant, la température est idéale pour organiser des soirées bien arrosées entre amis dans les parcs de la ville (en mangeant de la nourriture, toujours). La team Silo 57 vous propose donc 5 beaux endroits où pique-niquer et faire changement des grands parcs habituels de Montréal.

7. Aller au «Grand Canyon» près de Montréal

Vous rêvez de visiter le Grand Canyon, mais le budget a fait défaut cet été? Sachez qu’il y a quelque chose de très similaire à seulement 1 h 30 de Montréal. Pour profiter de ce semblant de Grand Canyon et descendre la rivière en tube, vous devrez vous rendre à Ausable Chasm dans la région de Plattsburgh.

8. Aller célébrer la diversité au défilé de Fierté MTL

Montréal est en mode pride depuis quelques jours maintenant et le grand défilé a lieu ce week-end! Rendez-vous donc sur la rue René-Lévesque entre Metcalfe et Alexandre DeSève ce dimanche dès 13 h. Enfiler vos vêtements de couleurs, c’est le moment de célébrer la diversité!

Bon week-end!

