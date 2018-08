Relaxer au parc en évitant les amendes

Le temps est beau et vous êtes en congé. Vous décidez de passer la journée au parc avec vos amis. Une activité agréable et qui ne coûte rien... à condition de bien connaître les règles des parcs !

Attention : les règles décrites ici s’appliquent aux parcs municipaux. Elles peuvent être différentes pour les parcs nationaux, provinciaux ou régionaux.

Utiliser un barbecue

Vous décidez d’inaugurer votre nouveau barbecue portatif. Dès votre arrivée au parc, vous allumez l’appareil. En voyant de la fumée se diriger vers un autre groupe de personnes, vous vous demandez si vous avez bien le droit d’utiliser votre barbecue ici...

À Montréal, les barbecues sont autorisés dans plusieurs parcs de la ville, à condition de rester dans les aires de pique-nique prévues à cet effet. Si votre barbecue fonctionne au charbon de bois, vous devez choisir une aire de pique-nique équipée de dépôts à cendres.

À Québec, les barbecues sont en principe interdits dans tous les parcs. Même chose si vous êtes à Laval ou Longueuil.

Boire de l’alcool

Le parc que vous avez choisi n’interdit pas les barbecues. Rassuré, vous décidez d’ouvrir votre bouteille de rosé et de relaxer avec vos amis. L’un d’eux vous dit de cacher la bouteille, car l’alcool est interdit dans les parcs.

À Montréal, l’alcool est permis dans les parcs seulement s’il est consommé à l’occasion d’un repas, dans les aires de pique-nique. La loi ne précise pas ce qu’est un « repas ». Mais il est probable qu’un simple sac de chips soit considéré comme insuffisant par les policiers !

À Québec, il est interdit de consommer de l’alcool dans tout espace public. C’est aussi le cas à Sherbrooke.

Les règles peuvent être différentes à l’occasion de certains événements, comme des festivals, qui peuvent obtenir des permis de la Ville pour autoriser la consommation d’alcool.

Fumer du tabac

Alors que vous vous êtes assuré de n’enfreindre aucune règle qui pourrait rendre votre pique-nique très coûteux, un de vos amis allume une cigarette. Vous avez justement entendu dire que la cigarette était désormais interdite dans tous les parcs.

En fait, la loi provinciale n’interdit pas la cigarette dans les parcs. Par contre, vous ne pouvez pas fumer dans une aire de jeu pour enfants ou sur un terrain sportif. Vous devez aussi vous éloigner à 9 mètres ou plus de ces aires pour pouvoir fumer, même s’il s’agit d’une cigarette électronique.

Vérifiez bien la signalisation autour de vous : certaines municipalités peuvent interdire totalement la cigarette dans les parcs.

Amener son chien

Vous vous apprêtez à manger, quand un autre ami vous rejoint en compagnie de Pongo, son fidèle labrador.

Un inconnu à proximité, apparemment dérangé par l’animal, dit à votre ami qu’il n’a pas le droit d’être ici.

À Montréal comme à Québec, les chiens sont généralement autorisés dans les parcs, à condition d’être tenus en laisse.

Toutefois, ils peuvent être interdits à certains endroits si la signalisation l’indique.

Et n’oubliez pas : quels que soient le parc et ce que vous y consommez, on s’attend à ce que vous ramassiez vos déchets en partant !