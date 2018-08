Samuel Cozak demande l’intervention d’une juge

Samuel Cozak, dont le procès pour production d’ecstasy a été annulé en novembre pour cause de délais déraisonnables, estime être victime « d’un refus informel, hors-la-loi et illégal » du Barreau, qui s’acharne, selon lui, à allonger les délais pour statuer sur son admission à l’École du Barreau.

« Perdre un autre six mois, considérant que j’ai déjà perdu deux ans de ma vie, suite à la négligence, puis aux fraudes de la Sûreté du Québec, qui vont être démontrées dans les procédures civiles, perdre un autre six mois de ma vie, ça constitue pour un salaire moyen d’avocat 40 ou 50 000 $, plus encore retarder mon admission à l’Ordre : c’est des dommages que je n’ai pas à assumer », a soutenu en Cour supérieure Samuel Cozak, qui a plaidé seul jeudi sa demande d’injonction provisoire.

Demandes jugées déraisonnables

Le bachelier en droit souhaite que la juge Johanne April oblige l’École du Barreau à l’intégrer sans délai en classe – les cours ont débuté lundi –, en attendant que le Comité d’accès à la profession (CAP) décide de l’y admettre ou non.

Le CAP est actuellement en délibération sur la question.

Samuel Cozak considère comme déraisonnables, voire abusives, certaines demandes de documents que lui a faites le Barreau pour étudier son dossier depuis six mois. Notamment celle concernant des « dizaines de milliers de documents » de preuves qu’il a détruits après l’avortement du procès dans lequel il était coaccusé avec son frère Charles et son père Daniel.

« Toute cette enquête-là sur mon comportement, mes mœurs [...] je vous rappelle que ça découle d’un dossier pour lequel un jugement a été rendu le 1er novembre 2017 qui équivaut en droit à un acquittement », a-t-il soumis à la juge, affirmant qu’on « semble vouloir me punir ».

Injonction « mal fondée »

Le Barreau a plaidé pour sa part que la demande d’injonction est « mal fondée », alors que le jeune homme tente de « court-circuiter » le processus mis en place.

Me Jean-François Landry estime que la situation ne cause aucun « préjudice sérieux et irréparable » qui nécessiterait l’intervention de la juge, répétant qu’il pourra, s’il est admis, amorcer la formation en janvier prochain. La juge a pris le dossier en délibéré.