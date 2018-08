Sécheresse: de l’aide sans précédent pour les agriculteurs

LA POCATIÈRE | Des milliers d’agriculteurs québécois affectés par la sécheresse cet été recevront une avance de paiement de leur assurance récolte pour les aider à acheter le foin qui manque, foin qui leur coûte plus du double du prix en raison du transport ou de la surenchère.

La situation est particulièrement catastrophique dans l’Est-du-Québec. Il s’agit de la pire sécheresse des 50 dernières années et pour un second été de suite.

«Tout le monde a démarré l’année à zéro ou à moins un. Puis, ç’a commencé avec un printemps très frais, les rendements à la première coupe c’est à moitié moins et les autres pas beaucoup mieux. Nos réserves, il n’y en a plus. Pratiquement tout le monde va devoir acheter», indique le producteur Pascal Pelletier, de la Ferme Pocatoise à La Pocatière.

Devant l’urgence d’agir, la Financière agricole du Québec a allongé 27,2 M$ pour 3838 producteurs de foin et de pâturage, surtout au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, en Abitibi et au Saguenay- Lac St-Jean. L’ampleur de l’aide et le fait qu’elle soit donnée aussi tôt en saison est une première.

Comme les liquidités manquent, ces avances sont bienvenues pour les producteurs. Si elles ne couvrent pas tout pour certains, pour d’autres, cela permet d’acheter le foin nécessaire.

Coordonner l’achat de foin

Deux bureaux de coordination ont aussi été mis en place en urgence pour les achats et les ventes de foin. Le but est de faciliter le contact entre les acheteurs et les vendeurs de fourrage.

Les employés des bureaux installés temporairement dans le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fixeront pas les prix, mais rappelleront à ceux qui demandent trop cher d’être solidaires, en leur disant que les producteurs allaient avoir du mal à payer de toute manière s’ils fixent des prix trop élevés.

Penser à ses voisins

D’ailleurs le président de l’UPA Bas-Saint-Laurent a lancé un appel à la solidarité entre agriculteurs. Les quelques producteurs qui ont des fourrages ou céréales en surplus et qui veulent en vendre sont invités à penser d’abord à leurs voisins ou à ceux des municipalités environnantes.

«Quand il y a une rareté, il faut être solidaires. On est des producteurs, quand il y a une crise, ça ne veut pas dire qu’on double nos prix, normalement, ça ne serait pas ça», a dit Gilbert Marquis, président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Les coûts des balles de foin ont plus que doublé, passant de 30 $ à presque 80 $ dans certains cas. Les récoltes ont été meilleures en Estrie et en Montérégie, selon les agriculteurs rencontrés.