Second Cup se lance dans la vente de cannabis en Ontario

Second Cup veut convertir plusieurs de ses cafés ontariens en point de vente pour du cannabis.

S’étant associé avec National Access Cannabis, Second Cup voudrait ainsi profiter de l’annonce du gouvernement conservateur de Doug Ford qui veut permettre la vente de cannabis par des entreprises privées.

Second Cup mentionne qu’elle évalue ses quelque 130 établissements ontariens pour voir lesquels pourraient être transformés pour vendre du cannabis. L’entreprise attend toutefois de connaître les critères du gouvernement provincial afin de faire ses choix.

«Notre alliance avec National Access Cannabis permettra à Second Cup de monnayer ses avoirs immobiliers pour accroître le rendement de nos partenaires franchisés et de nos actionnaires tout en continuant notre premier objectif d’être une marque de café de choix partout au Canada», a mentionné le président et chef de la direction de Second Cup, Garry Macdonald.

National Access Cannabis compte ouvrir des magasins de vente de cannabis en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba, des provinces où les entreprises privées pourront commercialiser ce produit.

L’Ontario devait prendre l’exemple du Québec et des provinces de l’Atlantique afin de vendre le cannabis à travers une société d’État, mais le nouveau premier ministre Doug Ford a décidé d’ouvrir la porte au privé.