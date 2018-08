Sondage sur les promesses électorales : "And the winner is..."

Des promesses, il y en aura pour ne plus savoir quoi en penser d’ici au 1er octobre. Mais pour une seconde fois depuis juin, Léger a sondé la popularité de quelques-unes de ces promesses faites par les partis politiques. Qui gagne et qui perd : résultats d’une évaluation subjective.

Québec solidaire en sort gagnant

Officiellement, deux des propositions de QS figurent dans le top 5 et ces deux propositions sont « originales », en ce sens qu’aucun autre parti n’offre de variantes à leur sujet. Aucun autre parti ne propose que l’assurance-maladie couvre les soins dentaires (#2) ou de réduire les frais de transport mensuels des usagers du transport en commun (#4).

Trois répondants sur quatre appuient d’ailleurs la couverture des soins dentaires de 60 à 100% avancée par QS et presque les deux tiers appuie la diminution de 50% des frais de transport mensuels des transports en commun proposée par les Solidaires.

Officieusement, Québec solidaire performe encore mieux puisqu’il propose aussi, mais différemment, de réduire le temps d’attente aux urgences (#1) et d’instaurer la gratuité scolaire (#3), deux propositions attribuées respectivement à la CAQ et au PQ par le sondeur.

Donc, les quatre promesses les plus populaires sont abordées par Québec solidaire et deux d’entres elles sont avancées uniquement par le parti de gauche. Pas mal quand même.

Les autres partis

Le PLQ et la CAQ ressortent de ces deux sondages comme les grands perdants. Une seule de leurs promesses figurent dans le top 7 (qui récoltent plus de 50% d’appuis).

Le PLQ promet une certaine concurrence à la SAQ (#6) et pour la CAQ, il s’agit de leur engagement à réduire le temps d’attente aux urgences à 90 minutes (#1). Dans ces deux cas, les deux formations politiques ne sont pas les seules à porter des promesses sur les enjeux abordés.

Le PQ « rafle » officiellement la palme du plus grand nombre de promesses figurant au top 7, soit trois, mais deux d’entre elles ne lui sont pas « uniques », comme le sont les deux propositions de QS.

Le PQ n’est en effet pas le seul parti à parler de gratuité scolaire : QS va plus loin encore en proposant la gratuité de la maternelle à l’université. Et il est encore moins le seul à parler de la tarification dans les garderies : là aussi QS va plus loin en parlant de gratuité en matière de services de garde, et non pas seulement de tarifs fixes comme la CAQ.

Que veulent les Québécois?

Au final, il est quand même surprenant qu’à peine sept promesses obtiennent la faveur de plus de 50% des répondants au sondage. Trois d’entre elles seulement récoltent l’appui de plus des deux tiers des répondants.

Nouvelle promesse sondée par Léger en août, l’engagement de la CAQ à ne pas tenir de référendum obtient un score de 49%. Est-ce à dire que 51% en souhaite un? Ou ne sont pas prêts à fermer la porte à tout jamais à la résolution de la question nationale par l’expression référendaire?

Dans le fond, vivement la campagne électorale car elle permettra aux partis de préciser leurs engagements. Mais aussi aux Québécois de faire des choix. Au-delà des chefs et des clips médiatiques, ce sont les idées qui priment.

Nous aurons 39 jours pour en débattre collectivement. Pour questionner celles et ceux qui aspirent à nous gouverner.

C’est peu : profitons-en donc. Car par la suite, on en aura 4 ans à se demander s’ils tiendront parole. Ça, c’est pas mal plus long.

Note : Au total, 12 promesses ont été soumises à la faveur populaire, dont deux nouvelles en août et dix en juin dernier. Au moment de sonder les électeurs, Léger questionnait leur appui à chaque promesse dans les associer à un parti politique.