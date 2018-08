Un comité pour simplifier les rapports d'impôts

Québec et Ottawa vont mettre en place un comité pour simplifier vos rapports d'impôts, mais il n'est pas question pour l'instant d'une déclaration unique.

Le ministre fédéral des Finances a accepté d'amorcer des discussions en vue de simplifier les déclarations d’impôts des Québécois.

Le 15 mai dernier, les députés de l'Assemblée nationale votaient une motion en faveur de la mise en place d'un rapport d'impôt unique.

Dix jours plus tard, selon des documents obtenus par TVA Nouvelles, le ministre provincial des Finances Carlos Leitao a envoyé une lettre à son homologue fédéral, Bill Morneau.

Dans la lettre, le ministre Leitao demande au ministre Morneau, la mise en place d'un comité mixte visant à simplifier et accélérer le processus qui pourrait mener à une déclaration d’impôt unique.

Le 30 juillet, le ministre fédéral des Finances écrit: «J'appuie votre proposition. J'ai demandé à mes fonctionnaires de se pencher sur l'enjeu de simplifier l'exercice de déclaration de revenus», soulignant que le ministère du Revenu national participera aux discussions, mais on n'évoque pas dans cette communication écrite la possibilité d’une déclaration de revenus unique.

Nos sources indiquent que les libéraux provinciaux sont plus favorables à la simplification, plutôt qu'au rapport d'impôt unique, car un rapport obligerait tout de même les contribuables à remplir plusieurs autres documents qu'ils devraient joindre à leur déclaration de revenus.

Engagement des autres partis

À la veille du déclenchement de la campagne, le PQ et la CAQ maintiennent qu’ils sont favorables à l’idée de déclaration unique.

«On le fait déjà pour la TPS-TVQ! clame le député péquiste de Rousseau Nicolas Marceau. On récolte la TPS et, on envoie un chèque, pourquoi on ne le fait pas pour les impôts.

Même son de cloche du député caquiste de Granby. «Il n'y pas de raison qu'on ne puisse s'entendre pas avec le fédéral là-dessus, on parle d'économie qui pourrait aller jusqu'à 500 millions de dollars», souligne François Bonnardel.

Huit Québécois sur dix en faveur

Le syndicat de la fonction publique du Québec a commandé un sondage à la firme SOM. Ce sondage internet réalisé auprès de 1034 internautes entre le 26 et 27 juin dernier démontre que 81% des Québécois sont favorables à une déclaration de revenus unique.

«Les partis politiques se sont déjà prononcés en faveur d'un rapport d'impôt unique au Québec. Pour nous, c'est important de marteler le même discours. La population nous suit maintenant», affirme le président du syndicat, Christian Daigle.

«On va sauver de l'impôt, on va avoir l'autonomie financière de pouvoir taxer les grandes compagnies qui vont dans les paradis fiscaux, qui évitent de payer des impôts au Québec», estime le président du syndicat.