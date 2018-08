Un emploi offert à l'ex-conseillère de Trump en échange de son silence

Une ancienne conseillère à la Maison-Blanche s'est fait offrir un emploi à 15 000$ par mois sur la campagne de réélection de Trump, en échange de son silence.

Dans un extrait audio dévoilé par MSNBC, on apprend qu'Omarosa Manigault Newman s'est fait offrir cet emploi seulement quelques jours après avoir quitté la Maison-Blanche.

Lara Trump, femme d'Eric Trump et conseillère à la Maison-Blanche, lui a proposé cet emploi à 180 000$, à condition qu'elle signe un accord de non-divulgation.

«On dirait que, évidemment, il y a des choses que tu as dans ta poche arrière et que tu serais prête à faire sortir. Clairement, si tu viens dans l'équipe, nous ne pouvons pas...», entend-on Lara Trump dire à Omarosa Manigault Newman qui l'interrompt et ajoute. «Oh, Dieu non».