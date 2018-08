Un premier test face aux Gryphons de Guelph

Après une semaine de camp, le Rouge et Or de l’Université Laval pourra finalement en découdre avec un adversaire. Les Gryphons de Guelph seront au PEPS, samedi, en match présaison.

« Guelph est une bonne équipe qui se retrouve dans le premier tiers en Ontario, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Il s’agira d’une belle unité de mesure. J’aime beaucoup la philosophie de leur programme. Ils poussent en avant, veulent progresser et veulent améliorer le football. »

Constantin a aimé ce qu’il a vu au cours des sept derniers jours. « Ce qui m’impressionne le plus, c’est la cohésion au sein du groupe, a-t-il affirmé. Les joueurs ont du plaisir ensemble. Un bon esprit ne gagne pas de parties, mais ça aide. Nous avons une équipe expérimentée et je souhaite voir une bonne exécution et une bonne énergie afin que nous ayons une très bonne idée des 48 joueurs qui seront en uniforme, vendredi prochain, à Sherbrooke pour le premier match de la saison régulière. Le but n’est pas de gagner, mais d’évaluer tout le monde. »

« On mise sur une équipe de vétérans avec un quart-arrière (Hugo Richard) de 5e année qui est notre carte maîtresse et tous les espoirs sont permis, poursuit Constantin. Toutes les composantes pour connaître du succès sont réunies et les gars ont faim. La Coupe Vanier est dans nos ambitions, mais on ne doit pas regarder trop loin. On ne doit pas gaspiller la leçon de la dernière Coupe Vanier où on ne s’est pas imposés physiquement comme souhaité, mais on ne doit pas traîner ce boulet toute notre vie. »

Des surprises

Contrairement aux années précédentes en match présaison, le Rouge et Or ne tiendra pas un entraînement conjoint avec ses adversaires la veille de la rencontre. Les Gryphons arriveront à Québec vendredi en fin de journée seulement et tiendront un léger entraînement.

« C’était leur souhait de ne pas pratiquer et c’est correct ainsi, a souligné Constantin. Dans le passé, nous avons eu des entraînements productifs, mais c’est bien de pouvoir mettre la pédale douce étant donné que nous avons un court camp d’entraînement. »

Constantin voulait valider certains pendant le camp. « Il y a des joueurs de Division 3 de grand talent, mais je voulais voir comment ils se débrouilleraient dans un calibre plus relevé, a raconté le pilote lavallois. Des gars comme les demis défensifs Edris Jean-Alphonse et Souleymane Karamoko, de Thetford Mines, et Murura Amani Malinda, de Beauce-Appalaches, ont fait des choses exceptionnelles tout comme le bloqueur Antoine Marin, de Rimouski, qui a fait du bon travail. Ça prouve qu’il y a de bons joueurs partout. Pour moi, ce fut de belles surprises. »

Encore des batailles en vue

Plusieurs batailles n’ont pas encore connu leur dénouement et le match présaison devrait permettre de fournir certaines réponses.

« Nous avons de bons demis de coin et rien n’est joué, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Il y a aussi un poste d’ailier défensif qui est disponible et un de garde. Au poste de bloqueur, Kétel (Assé) est vraiment stable et il a pris une option sur le poste de bloqueur à gauche. Il y a plusieurs candidats pour le poste de bloqueur à droite. »

Même si son poste est assuré, Adam Auclair ne tient rien pour acquis. « C’est un retour à la case départ, a illustré le secondeur hybride qui a remporté le trophée des Présidents décerné au joueur défensif par excellence sur la scène canadienne. C’est plaisant de remporter un titre, mais le passé n’aide pas dans le futur. C’est oublié et je recommence à zéro. Pour ce premier match, je veux revenir dans mes bottines et assumer un plus grand rôle de leader. Ce n’est pas un match à prendre à la légère. »

La visite de Guelph aura une saveur spéciale pour Auclair. « Je vais retrouver cinq ou six joueurs que je connais très bien, a-t-il indiqué. Des gars avec qui j’ai gagné le Bol d’Or à Lennoxville en 2013 et 2015 et que je n’ai jamais revus. »

Robitaille veut impressionner

De son côté, le garde Philippe Robitaille tentera d’impressionner à son baptême universitaire. « Je suis excité parce que je vais réaliser un rêve d’enfant en portant le chandail du Rouge et Or, a mentionné le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Je les regarde depuis que je suis jeune. Le Rouge et Or, c’est gros pour moi. »

« Je veux simplement aider l’équipe et contribuer au succès, d’ajouter le joueur de ligne offensive par excellence en Division 1 en 2017. Je laisse le reste entre les mains des entraîneurs. Ils vont prendre les meilleures décisions pour l’équipe. »

Robitaille est satisfait de son camp. « C’était un bon défi d’apprendre le cahier de jeux. La vitesse du jeu était l’autre grosse adaptation. »