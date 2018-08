Une réforme controversée de la Coupe Davis est approuvée

Dans le but de relancer l’intérêt des joueurs pour la Coupe Davis et de lui assurer un avenir à long terme, la Fédération internationale de tennis (ITF) a approuvé jeudi une réforme complète de l’événement qui a été critiquée par plusieurs.

Selon la nouvelle formule, approuvée par 71 % des 120 délégués présents à l’assemblée générale de l’ITF tenue à Orlando, la compétition sera tenue sur deux semaines, en février et en novembre, plutôt que sur quatre fins de semaine de trois jours.

Financé par un partenariat de 25 ans d’une valeur de 3 milliards $ avec le groupe Kosmos, dont le président fondateur est le joueur de soccer espagnol Gerard Piqué, le tournoi offrira maintenant une bourse globale de 20 millions $ aux joueurs, un montant semblable à celui des événements du Grand Chelem de l'ATP.

«Je suis enchanté que les nations aient voté aujourd’hui (jeudi) pour sécuriser le statut à long terme de la Coupe Davis», a dit le président de l’ITF David Haggerty dans un communiqué, soutenant que l’événement allait «créer un vrai festival de tennis et de divertissement qui attirera plus de joueurs, de partisans et de commanditaires».

Changement de format

La première ronde qualificative, tenue en février, mettra aux prises 24 équipes nationales, qui disputeront quatre matchs de simple et un de double, tous au meilleur de trois manches. Douze équipes accéderont à la finale au mois de novembre. Les quatre nations demi-finaliste de l’année précédente ainsi que deux équipes repêchées obtiendront également un billet pour cette finale.

Lors de la finale, six groupes proposeront des tournois à la ronde entre trois équipes. Chaque affrontement mettra en scène deux matchs de simple et un de double. Les meneurs de chaque groupe ainsi que deux équipes au classement des meilleurs deuxièmes accéderont aux quarts de finale.

La finale aura lieu à un seul endroit. La première édition aura lieu à Madrid, en Espagne, ou à Lille, du 18 au 24 novembre 2019.

Envers et contre tous

Ce chamboulement n’a pas fait l’affaire de nombreuses fédérations nationales de tennis, qui ont critiqué la décision de l’ITF.

«Aujourd'hui est un jour noir pour la Coupe Davis, a ainsi affirmé l’équipe tchèque, selon l’Agence France Presse. Elle a perdu une partie de son histoire et ne sera plus jamais la même.»

«Si demain, leur décision scandaleuse passe, c'est la fin de la Coupe Davis. C'est fini. C'est dommage», avait pour sa part lancé le capitaine français Yannick Noah mercredi, selon «L’Équipe».

«Même Cincinnati pleure cette décision ridicule de l’ITF, a quant à lui écrit Nicolas Mahut sur Twitter, partageant une photo d’un terrain sous la pluie. La Coupe Davis est morte et une partie de l’histoire de notre sport [s’est] envolée pour une poignée de dollars.