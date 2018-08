Une sortie de route fait deux blessés à Granby

GRANBY | Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route survenue dans la nuit de mercredi à jeudi à Granby, en Montérégie.

L’accident s’est produit vers 3 h, sur la rue Saint-Charles lorsqu’un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait en direction sud.

Le conducteur et son passager ont tous les deux été blessés. On ignore pour l’instant la gravité de leurs blessures et les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu.

Selon le service de police de Granby, l’alcool et la vitesse seraient en cause.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué.