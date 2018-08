Une vie de couple suppose du temps partagé à deux

Je fus étonnée de voir qu’à ce monsieur de 40 ans qui s’interrogeait sur ses nombreux échecs de couple, vous ayez laissé supposer que seul son choix de compagne était mauvais. Quand on travaille trois soirs par semaine et toutes les fins de semaine comme lui, ne pensez-vous pas que ça puisse faire fuir les femmes qui veulent une vraie vie de couple ? Quand on rame toute seule dans un bateau, on ne peut pas blâmer une femme de s’en aller.

Une lectrice attentive

J’avais effectivement omis le point que vous soulevez dans ma réponse. Peut-être que je suis trop habituée à travailler avec des horaires atypiques. Comme ce ne fut jamais un obstacle à mes vies à deux, je pensais qu’il en était de même pour tout le monde.