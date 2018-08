Vin de la semaine: chenin d'été

Le P'tit Chenin 2017, Château de la Roulerie, Anjou, France

Prix : 19,95 $

Code SAQ : 13610836

Alcool : 12 %

Sucre : 5,9 g/l

Encore un joli vin d’été qu’il ne faut pas manquer! Du ch’nin, comme on dit en Loire, tout ce qu’il y a de plus rafraîchissant. Des tonalités typiques au nez avec des parfums de miel, de cire, de noisette et d’herbe. C’est nourri, doté d’une vive acidité, ce qui permet de circonscrire la matière un poil généreuse. Bref, ne vous fiez pas au degré de sucre affiché, le vin paraissant bien sec en bouche. À servir bien frais (8-10 °C), seul à l’apéro, ou à table avec des calmars frits ou un chèvre sec. Production bio.

*** $$