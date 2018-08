Voici à quoi ressembleront les SQDC

Cannabis séché, pot pré-égrené et pré-roulés, huile, gélules et spray... les futures SQDC offriront plusieurs produits à partir d’octobre, mais il faudra attendre pour le haschich.

La Société québécoise de cannabis a dévoilé jeudi les maquettes de ses succursales qui ouvriront le 17 octobre. Elles seront plutôt sobres dans les tons de bois (serait-ce de la pruche?) avec le vert (vert lézard ou vert acide?) comme couleur accent.

Remarquez ici l’effort pour faire parler la designer en moi (vous pouvez prononcer dezineur ou dezigneuw, selon votre région administrative).

On remarque aussi dans les photos fournies par la SQDC que les commis auront de beaux tabliers verts (à moins que ce ne soit un vert mousse irlandaise?) et que les 150 produits vendus seront classés en sections Hybride, Sativa, et Indica.

Courtoisie Société québécoise du cannabis

Les clients seront de beaux jeunes bien habillés. Il y aura aussi un homme en débardeur d’un certain âge avec un air bête qui parlera au téléphone en magasinant son weed. Les employés seront souriants. C'est rassurant.

Courtoisie Société québécoise du cannabis

Courtoisie Société québécoise du cannabis

Sinon, on n’a pas appris grand-chose de nouveau, mais peut valoir la peine de faire un petit résumé de ce que l’on sait déjà.

• Parmi les 150 produits fournis par six producteurs autorisés (en fait 5, car Medreleaf a été acheté par Aurora), il y aura aussi l’huile en spray ou atomisateur d’Hydropothecary, me confirme le porte-parole de la SQDC Mathieu Gaudreault.

• Pour les prix, on n’a pas encore le détail, mais la SQDC a toujours dit qu’ils allaient être compétitifs. Le PDG avait parlé de 6$ le gramme, en mai dernier.

• Avec 10 à 15 employés par succursale, la SQDC devra embaucher 300 conseillers cette année pour ses 20 boutiques.

• Les commis seront payés 14$ de l’heure, mais on ne connaît pas encore les salaires des cadres.

« Les échelles salariales des directeurs de succursales et des directeurs adjoints ne sont pas encore finales. Lors de l’embauche pour ces postes, la SQDC offrira un salaire compétitif qui reflète les réalités du commerce de détail», me dit M.Gaudreault.

• Les succursales pourront être ouvertes de 10 h à 22 h, jusqu’à 90 heures par semaine, mais les horaires pourraient varier selon la demande et les villes.

• Les 17 régions administratives du Québec seront desservies par au moins un magasin en octobre prochain, à l’exception de Laval, de l’Estrie et du Nord-du-Québec. Pour voir la carte, je vous invite à lire l'article de mon collègue Pascal Dugas-Bourdon.

• Des agents de sécurité engagés par une entreprise privée carteront les futurs clients chaque fois qu’ils voudront mettre les pieds dans une succursale. Il y aura notamment une première pièce à l'entrée recevoir les clients et vérifier leur identité. PDB en parle ici.