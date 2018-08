13 photos qui donnent envie de partir à l'aventure à Terre-Neuve

Des paysages sauvages, des icebergs, des baleines, des villages de pêcheurs colorés, des routes désertes, des sites vikings, des îles perdues au large, des aurores boréales... Pas besoin d’aller en Islande ou en Scandinavie pour voir tout ça: Terre-Neuve-et-Labrador est là!

On l’oublie souvent, mais cette vaste province de l’Atlantique est une idée de destination intéressante pour ceux qui aiment la nature, les grands espaces et les endroits peu fréquentés.

Ceux qui s’y rendent pourront profiter de 29 000 km de rivages (rien que ça!), de parcs nationaux spectaculaires (comme celui de Gros-Morne), de sites archéologiques datant de l’époque des Vikings (comme L’Anse aux Meadows) et de bien d’autres choses.

Une publication partagée par Newfoundland Labrador Tourism (@newfoundlandlabrador) le 27 Mars 2017 à 12 :33 PDT

S’y rendre par la route est désormais possible à partir du Québec, mais il faut être patient et particulièrement aventurier. Sinon, on prend un traversier depuis la Nouvelle-Écosse... ou un vol direct de 2h30 de Montréal vers St. John’s.

En attendant votre voyage là-bas, voici 13 photos particulièrement inspirantes:

