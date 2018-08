150 années d’histoire de bulles

Fondée en 1868 par Antonio Carpenè, l’entreprise Carpenè Malvolti a été la première, en 1924, à créer un vin pétillant italien appelé officiellement Prosecco, et destiné à concurrencer le champagne. Aujourd’hui, Carpenè Malvolti est présent dans plus de 60 marchés internationaux, dont le Canada et le Québec.

Une question d’abord : qu’est-ce qu’un Prosecco ? Le nom Prosecco signifie un vin blanc issu des cépages Gelra (à 85 % minimum), produit et embouteillé exclusivement dans la région du nord-est de l’Italie.

Carpenè Malvolti est située à Conegliano, une petite ville à 70 kilomètres au nord de Venise. Chaque année, elle produit plus de cinq millions de bouteilles par an, destinées au marché italien, mais aussi aux marchés internationaux.

À la SAQ, il est possible de trouver deux produits différents, le Carpenè Malvolti Cuvée Brut (formats 750 ml et 200 ml) et le Carpenè Malvolti Cuvée Brut Rosé (format 750 ml). « Le format régulier de 750 ml continue d’être le plus en demande, mais dans les dernières années, plusieurs marchés, dont le Canada, ont vu une demande grandissante pour le format de 200 ml, qui devient une nouvelle option plutôt que d’y aller au verre », explique Domenico Scimone, responsable du marketing et des ventes en Italie.

Comment le servir ?

Les amateurs de ce vin pétillant conseillent de le déguster tel quel, à une température recommandée de 6 à 8 °C, dans un verre pour les vins mousseux.

Photo courtoisie « Notre Prosecco Superiore DOCG 1868 (celui disponible au Canada) est parfait à l’apéritif ou avec des amuse-gueules, des entrées légères, du poisson et de la viande blanche », conseille finalement Domenico Scimone.