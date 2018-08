18 djihadistes de l'EI tués par un raid aérien

BEYROUTH | Au moins 18 djihadistes du groupe État islamique (EI) ont été tués dans un raid aérien visant leur ultime bastion de l'est de la Syrie, a annoncé vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les frappes ont visé jeudi soir la localité de Soussa, dans la province de Deir Ezzor frontalière de l'Irak, tuant «au moins 18 combattants de l'EI», la plupart étrangers, selon l'OSDH. Un haut commandant djihadiste, de nationalité irakienne, figure parmi les victimes, selon cette ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

L'Observatoire n'était pas en mesure de dire si ces raids ont été menés par l'aviation de Bagdad ou par la coalition internationale anti-EI emmenée par Washington, deux acteurs qui interviennent dans ce secteur.

L'armée irakienne a annoncé dans un communiqué avoir tué «des éléments» de l'EI dans un raid aérien en Syrie ciblant jeudi une «cellule de commande» des djihadistes.

Il n'était pas possible de savoir de source indépendante si le raid évoqué par l'OSDH correspond à celui évoqué par l'armée irakienne.

La coalition internationale intervient en Syrie en soutien aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes qui lutte au sol contre l'EI.

Fin juillet, le commandant des forces françaises au sein de la coalition internationale, le général François Parisot, avait assuré que les djihadistes ne contrôlaient plus qu'une bande de territoire entre les villes de Hajine et Boukamal, près de la frontière irakienne, évaluant le nombre de combattants de l'EI à «quelques centaines».

Il avait toutefois averti que les combats contre les derniers djihadistes à Deir Ezzor devaient encore durer «au moins deux ou trois mois».

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la proclamation d'un «califat» à cheval sur des régions conquises en Irak et en Syrie, l'EI est désormais acculé dans des zones désertiques notamment du centre et de l'est de la Syrie, pays dont il ne contrôle plus que moins de 3% du territoire, selon l'OSDH.

La guerre en Syrie a déjà fait plus de 350 000 morts et forcé à l'exil plusieurs millions de personnes.