MINKOFF, Michael Sr.



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Michael Minkoff Sr., décédé le 6 août 2018 à l'âge de 96 ans; époux bien-aimé de Rita Minkoff (née Coutu), père de Michael Jr., Raymond et Robert; grand-père de Christopher, Victoria, Stephen et Andrew; arrière-grand-père de Alexander, Thomas, Taylor, Sasha, Daphne, Sophie et Samuel.Une célébration de sa vie sera célébrée le vendredi 24 août 2018 à 10h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDE, ST-LAMBERT, QC J4P 1A7514-483-1870www.dignitequebec.comAncien combattant de la Seconde Guerre mondiale, WWII, l'inhumation suivra au Champ d'Honneur de Pointe-Claire.Des dons en sa mémoire à l'organisme de charité de votre choix seraient appréciés.