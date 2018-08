LE BRUN, Sr Marie-Paule, psa



À Montréal, le 8 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Marie-Paule LeBrun, de la communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste LeBrun et de feu Jeanne Trottier.Précédée par ses frères et sa soeur: Jean (Germaine Allaire, décédée) Yves (Irène Matte), Marthe (Joseph Codrini, décédé) et Marie-Louis, o.m.i. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Monique, f.m.m, Andrée (Denis Cossette) et Renée ainsi que ses frères Pierre (Raymonde Rompré) Guy (Françoise Martin) et Noël o.m.i.Elle sera exposée à la5655, rue de SalaberryMontréalle dimanche 19 août de 19h00 à 20h30 avec prière à 19h30, et le lundi 20 août à compter de 9h30. Les funérailles auront lieu au même endroit à 13h30.Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons peuvent être faits à la Maison Orléans, 2166 ave d'Orléans, Montréal, QC, H1W 3R9.