MITCHELL (née Lépine), Doris



À Montréal, le 16 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Doris Lépine, épouse de feu Paul-Émile Mitchell.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jean-Guy), Jacques (Linda) et Marc (Jocelyne), ses petits-enfants Yanik (Isabelle), Sophie (Justin), Maxime (Valérie), Edith, Marie-Josée, Stéphanie (Éric), Simon (Catherine) et Mélanie, ses arrière-petits-enfants Audrey-Maude, Léa, Antoine, Émile, Zach, Loïc, Eva, Nathan et Ludovic, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 août 2018 de 13h à 18h15, suivi des funérailles à 18h15 en la chapelle du complexeLa famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Louis-Riel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.